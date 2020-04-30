احدث الأخبار

ترقية المستشار الفيفي الى المرتبة الثانية عشر بإمارة منطقة جازان
منطقة جازان
 الخريف : وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على إيجاد محفزات للقطاع الصناعي ومبادرات لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع
أبرز المواد
 “وافي” يقر آلية للصرف من حساب الضمان لتمويل مشاريع البيع على الخارطة إلكترونيًا
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالجبيل تُنشأ إسكانا خاصاً لعمالة المقاولين
المنطقة الشرقية
 المملكة تؤكد أن القضية الفلسطينية هي الأولى وتجدد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته
أبرز المواد
 شاهد..الخائن خالد الجهني يتحول إلى مشرد بعد انتهاء خدمته مع النظام القطري
أبرز المواد
 تواصل عملية نقل العمالة الوافدة لمقار سكنهم الجديد المؤقت بالمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 وزارة الاستثمار تستعرض مبادرات القوى العاملة في الندوة الافتراضية الثانية
أبرز المواد
 أمير منطقة نجران يدشن مبادرة “احتضان” لتحفيز العمل الاجتماعي لمجابهة فيروس” كورونا”
منطقة نجران
 شاهد..كيف أوصل المضاربون أسعار النفط الأمريكي إلى ما دون الصفر؟
أبرز المواد
 العربي للإعلام السياحي يثمن إجراءات شركات الطيران الاحترازية بعد الكورونا
محليات
 بالصور.. عودة النشاط التجاري في المجمعات التجارية المشمولة بأمر رفع المنع جزئياً بنجران
منطقة نجران
ترقية المستشار الفيفي الى المرتبة الثانية عشر بإمارة منطقة جازان

ترقية المستشار الفيفي الى المرتبة الثانية عشر بإمارة منطقة جازان

منطقة جازان
الخريف : وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على إيجاد محفزات للقطاع الصناعي ومبادرات لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع

الخريف : وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على إيجاد محفزات للقطاع الصناعي ومبادرات لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع

أبرز المواد
“وافي” يقر آلية للصرف من حساب الضمان لتمويل مشاريع البيع على الخارطة إلكترونيًا

“وافي” يقر آلية للصرف من حساب الضمان لتمويل مشاريع البيع على الخارطة إلكترونيًا

أبرز المواد
الهيئة الملكية بالجبيل تُنشأ إسكانا خاصاً لعمالة المقاولين

الهيئة الملكية بالجبيل تُنشأ إسكانا خاصاً لعمالة المقاولين

المنطقة الشرقية

ترقية المستشار الفيفي الى المرتبة الثانية عشر بإمارة منطقة جازان

ترقية المستشار الفيفي الى المرتبة الثانية عشر بإمارة منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=859137
المناطق - فضة عطيف

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، بناء على مارفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بترقية الأستاذ أحمد بن حسن الفيفي المستشار بإدارة العلاقات العامه والإعلام بإمارة منطقة جازان إلى المرتبة الثانية عشر.

وقد عبّر المستشار “الفيفي” عن سعادته بهذه الثقة التي أولتها له القيادة الرشيدة -حفظها الله- مقدماً شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه -حفظهما الله- ، متمنياً أن يكون عند حسن الظن لخدمة الدين ثم الملك والوطن، سائلًا الله – عزوجل – التوفيق والسداد للجميع.

روابط ذات صلة

تجارة جازان تنفذ 729 جولة وتقف على وفرة السلع الرمضانية

تجارة جازان تنفذ 729 جولة وتقف على وفرة السلع الرمضانية
محافظ أحد المسارحة ” الريثي ” للمرتبة الرابعة عشر بإمارة جازان

محافظ أحد المسارحة ” الريثي ” للمرتبة الرابعة عشر بإمارة جازان
نائب أمير منطقة جازان يشارك رجال الأمن ومنسوبي الصحة إفطارهم الرمضاني في الميدان..

نائب أمير منطقة جازان يشارك رجال الأمن ومنسوبي الصحة إفطارهم الرمضاني في الميدان..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*