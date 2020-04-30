ترقية المستشار الفيفي الى المرتبة الثانية عشر بإمارة منطقة جازان

المناطق - فضة عطيف

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، بناء على مارفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بترقية الأستاذ أحمد بن حسن الفيفي المستشار بإدارة العلاقات العامه والإعلام بإمارة منطقة جازان إلى المرتبة الثانية عشر.

وقد عبّر المستشار “الفيفي” عن سعادته بهذه الثقة التي أولتها له القيادة الرشيدة -حفظها الله- مقدماً شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه -حفظهما الله- ، متمنياً أن يكون عند حسن الظن لخدمة الدين ثم الملك والوطن، سائلًا الله – عزوجل – التوفيق والسداد للجميع.