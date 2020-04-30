رسميا.. تتويج سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي

المناطق - وكالات

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس، تتويج باريس سان جيرمان باللقب بعد اعتماد الترتيب الحالي لموسم 2019-2020 الذي أنهاه المسؤولون بسبب فيروس كورونا.

وتم تتويج لوريان بلقب الدرجة الثانية.

يذكر أن باريس سان جرمان كان الأقرب للقب الدوري، حيث يتصدر الدوري بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، مارسيليا، مع تبقي 11 مباراة على النهاية.

ويعتبر لقب هذا الموسم الرقم 6 لباريس سان جرمان، في آخر 7 مواسم، ليؤكد زعامته على الكرة الفرنسية مرة أخرى.

والدوري الفرنسي أول مسابقة ضمن الدوريات الخمسة الكبرى (الإسباني والإيطالي والإنجليزي والألماني والفرنسي) يتم إلغاؤها تماما هذا الموسم.

وتبقى فرق المؤخرة بالدوري، مثل نيم وأميان وتولوز، في ترقب شديد لقرارات المسؤولين، بشأن إبقائهم في الدرجة الأولى، أو إعلان هبوطهم للدرجة الثانية.