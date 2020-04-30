عمادة خدمة المجتمع بجامعة الجوف تُدرب منسوبي 552 جهة بواقع 5745 من الجوف و2352 من خارجها

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أكدت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الجوف، أن 8097 مواطناً ومواطنة استفادوا من البرامج التدريبية المنفذة عن بُعد، منهم 5745 من داخل المنطقة و2352 من خارجها يمثلون الجهات الحكومية والخاصة والعسكرية والخيرية والتعليمية.

وأوضح تقرير صادر عن العمادة، أنَ عدد المتدربين من القطاع الحكومي بلغ 823 منهم 507 رجال و316 من النساء يتبعون لـ 248 جهة حكومية، فيما بلغ عدد المتدربين من القطاع الخاص 2686 منهم 1590 رجلاً و1096 امرأة يتبعون لـ 286 جهة خاصة.

بينما وصل عدد المتدربين من القطاع العسكري 119 منهم 116 رجلاً و3 نساء، كما بلغ عدد المتدربين من القطاع الخيري 27 مستفيداً منهم 16رجلاً و11 امرأة يتبعون لـ 16 جهة خيرية، بينما بلغ عدد المتدربين من القطاع الحر 107 منهم 62 رجلاً و45 امرأة.

في حين بلغ عدد المتدربين من الطلاب الجامعيين 2788 مستفيداً منهم 1409 طالباً و1379 طالبة يتبعون لـ 20 جامعة وكلية خاصة، ووصل عدد المتدربين من الباحثين عن العمل 1486 منهم 469 رجلاً و990 امرأة، وبلغ عدد المتدربين من المتقاعدين 46 منهم 30 رجلاً و16 امرأة، كما تم تدريب 42 مستفيداً من الأشخاص ذوي الإعاقة منهم 31 رجلاً و11 امرأة.

كما تنوعت البرامج التدريبية المقدمة لأفراد المجتمع ومنها، برنامج الحجوزات الإلكترونية وطرق التعامل معها، وبرنامج اختبارات اللغة الإنجليزية، وبرنامج البيئة والزراعة، وبرنامج إعداد وتقييم دراسات الجدوى الإقتصادية، وبرنامج تقنيات مختلفة لتطوير زراعة الزيتون، وبرنامج التخطيط الاستراتيجي، وبرنامج مهارات البحث العلمي، وبرنامج التجارة الإلكترونية، وبرنامج القيادة التحويلية ودورها في تطوير المنظمات، وبرنامج ريادة الأعمال الاجتماعية والمشاريع الريادية، وبرنامج تأثير الأجهزة الإلكترونية والإنترنت على الشباب وكيفية حمايتهم، وبرنامج الإسعافات الأولية، وبرنامج حول تحقيق المخطوطات، وبرنامج إعداد الطلاب لاكتساب المهارات اللغوية، وبرنامج أساسيات إعداد القائد البديل للمناصب الإدارية، وبرنامج فن التعامل مع مشكلات المراهقين، وبرنامج التعاملات الإلكترونية، وبرنامج دور المرأة التنموي في ظل رؤية المملكة 2030م، وبرنامج حول مشاكل السمنة والتشخيص والعلاج، وبرنامج المناهج الاستراتيجية الخمسة للقادة الاستراتيجيين، وبرنامج المخاطر والأزمات، وبرنامج انترنت الأشياء، وبرنامج التربية البيئية، وبرنامج النمو لدى الأطفال، وبرنامج مهارات التخطيط الحياتية، وبرنامج التغذية والأدوية، وبرنامج التسويق والترويج وآخر للمحاسبة، وبرنامج الترجمة عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية، وبرنامج التلوث البيئي، وبرنامج أثر التكنولوجيا على الاطفال نفسياً وعقلياً وجسدياً، وبرنامج مهارات العمل التطوعي، وعدد من البرامج التقنية لشرح التطبيقات الأساسية مثل برنامج الوررد والبوربوينت وبرنامج جداول البيانات-الإكسل، واستخدام المصادر الإلكترونية وبرامج التعليم الإلكتروني، وبرنامج الذكاء الاصطناعي ودوره في خدمة المجتمع.

كما قدمت العمادة أيضاً 9 برامج تدريبية لأفراد المجتمع ذات العلاقة المباشرة بفيروس كورونا، أبرزها أثر “فيروس كورونا” على الاقتصاد العالمي، وبرنامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، وبرنامج الاضطرابات النفسية بسبب فيروس كورونا، ووسائل التغلب عليها، وبرنامج إدارة الأزمات- أزمة كورونا نموذجاً، وبرنامج فيروس كورونا- المخاطر والوقاية، وبرنامج أهمية أنترنت الأشياء في مجابهة الأوبئة – جائحة كورونا نموذجاً، وبرنامج دور وسائل الإعلام في إدارة الأزمات – كورونا أنموذجاً، وبرنامج موقف الشريعة الإسلامية من كيفية التعامل مع الأمراض المعدية (فيروس كورونا)، وبرنامج التعامل مع الوباء من منظور شرعي- جهود المملكة في التعامل مع أزمة جائحة كورونا-نموذجاً.

كما يمكن الاطلاع على الأرشيف المختصر للبرامج المنفذة من خلال الرابط ‪https://bit.ly/3eTaKMv‬ .