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الحماية الاجتماعية بموارد وتنمية الرياض تتعامل بنجاح مع 350 عنف رغم تعليق الحضور لمقرات العمل بسبب كورونا

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الحماية الاجتماعية بموارد وتنمية الرياض تتعامل بنجاح مع 350 عنف رغم تعليق الحضور لمقرات العمل بسبب كورونا

الحماية الاجتماعية بموارد وتنمية الرياض تتعامل بنجاح مع 350 عنف رغم تعليق الحضور لمقرات العمل بسبب كورونا
http://almnatiq.net/?p=859162
المناطق_الرياض

تمكنت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الفترة الماضية من التعامل مع أكثر من 350 بلاغاً ، ونجحت في حلها بالتعاون مع الجهات المختصة رغم تعليق الحضور لمقرات العمل بسبب الاحترازات الوقائية المعمول بها ضد تفشي ڤايروس كورونا .

كما تعاملت مع ماورد في وسوم عدة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لحين القبض من قبل الجهات الامنية على جميع الاطراف .
وقام مركز بلاغات العنف الاسري ( 1919 ) التابع لوحدة الحماية بجهود كبيرة مع عدد من البلاغات وذلك بتقديم الارشادات الهاتفية والتوجيه عن طريق اخصائيات مدربات لمثل هذه الحالات حيث تم تقديم مايزيد على 175 استشارة خلال الفترة اياها .

يذكر أن من مهام وحدة الحماية الاجتماعية ضمان حماية المرأة أياً كان عمرها والصغار دون سن الثامنة عشرة، وبعض الفئات المستضعفة التي تتعرض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه.

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