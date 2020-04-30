آخر تطورات كورونا عالميا.. 6032 إصابة جديدة في بريطانيا و674 حالة وفاة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، تم تسجيل 6032 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا و674 وفاة.

أعلنت فرنسا ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا إلى 24 ألفا و376.

وارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ليسجل أكثر من مليون حالة شفاء فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها الفيروس حتى الآن.

وبحسب موقع “ورلد ميترز”، فإن حالات الشفاء وصلت إلى أكثر من مليون و5 آلاف حالة، بينما تم تسجيل أكثر من 3 ملايين و220 ألف حالة إصابة، وتخطى حاجز الوفيات بسبب الفيروس التاجى أكثر من 228 ألف حالة وفاة.