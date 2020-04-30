احدث الأخبار

آخر تطورات كورونا عالميا.. 6032 إصابة جديدة في بريطانيا و674 حالة وفاة
أبرز المواد
 المسند: بقي من موسم الأمطار شهر مايو
أبرز المواد
 العثور على آثار مواد عضوية في نيزك قادم من المريخ
أبرز المواد
 إصابة رئيس وزراء روسيا بفيروس كورونا
أبرز المواد
 المملكة تتقدم 18 مرتبة في المؤشر الدولي لشفافية الميزانية
أبرز المواد
 الحماية الاجتماعية بموارد وتنمية الرياض تتعامل بنجاح مع 350 عنف رغم تعليق الحضور لمقرات العمل بسبب كورونا
أبرز المواد
 عمادة خدمة المجتمع بجامعة الجوف تُدرب منسوبي 552 جهة بواقع 5745 من الجوف و2352 من خارجها
أبرز المواد
 مصر: 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة
أبرز المواد
 الهيئة العامة للإحصاء تُصدِر نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام 2019
أبرز المواد
 رسميا.. تتويج سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي
أبرز المواد
 جامعة الملك سعود تعلن كفّ يد موظف وإحالته للتحقيق بعد تغريدات مسيئة
محليات
 ملايين العاطلين الجدد.. ارتفاع طلبات إعانة البطالة بأمريكا
أبرز المواد
آخر تطورات كورونا عالميا.. 6032 إصابة جديدة في بريطانيا و674 حالة وفاة

آخر تطورات كورونا عالميا.. 6032 إصابة جديدة في بريطانيا و674 حالة وفاة

أبرز المواد
المسند: بقي من موسم الأمطار شهر مايو

المسند: بقي من موسم الأمطار شهر مايو

أبرز المواد
العثور على آثار مواد عضوية في نيزك قادم من المريخ

العثور على آثار مواد عضوية في نيزك قادم من المريخ

أبرز المواد
إصابة رئيس وزراء روسيا بفيروس كورونا

إصابة رئيس وزراء روسيا بفيروس كورونا

أبرز المواد

آخر تطورات كورونا عالميا.. 6032 إصابة جديدة في بريطانيا و674 حالة وفاة

آخر تطورات كورونا عالميا.. 6032 إصابة جديدة في بريطانيا و674 حالة وفاة
http://almnatiq.net/?p=859173
المناطق_وكالات

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، تم تسجيل 6032 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا و674 وفاة.

أعلنت فرنسا ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا إلى 24 ألفا و376.

وارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ليسجل أكثر من مليون حالة شفاء فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها الفيروس حتى الآن.

وبحسب موقع “ورلد ميترز”، فإن حالات الشفاء وصلت إلى أكثر من مليون و5 آلاف حالة، بينما تم تسجيل أكثر من 3 ملايين و220 ألف حالة إصابة، وتخطى حاجز الوفيات بسبب الفيروس التاجى أكثر من 228 ألف حالة وفاة.

روابط ذات صلة

المسند: بقي من موسم الأمطار شهر مايو

المسند: بقي من موسم الأمطار شهر مايو
العثور على آثار مواد عضوية في نيزك قادم من المريخ

العثور على آثار مواد عضوية في نيزك قادم من المريخ
إصابة رئيس وزراء روسيا بفيروس كورونا

إصابة رئيس وزراء روسيا بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*