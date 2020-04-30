الكويت تسيّر رحلة خاصة لإعادة مواطنيها من مطار حائل

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أعادت دوله الكويت اليوم 175 مواطناً كويتياً، عبر الخطوط الكويتية، والتي أقلعت من مطار حائل الدولي ، ضمن خطة الإجلاء الشاملة التي أطلقتها دولة الكويت لإعادة مواطنيها العالقين في الخارج في ظل أزمة “كورونا”.

وكانت السفارة الكويتية بالمملكة، والجهات المعنية بالمملكة، قد قاموا بجهد كبير من خلال حصر كل الأشقاء الكويتيين في شمال المملكة العالقين بعد إغلاق المملكة حدودها البرية مع الكويت، وكذلك بعد تعليق الرحلات الجوية الدولية للمملكة، وقد تم إيواؤهم بإحدى الشقق المجهزة والتكفل بإعاشاتهم بالإضافة الی أن “صحة حائل” خصصت فرقا صحية تتابع أوضاع الأشقاء الكويتيين، وقدمت لهم كل ما يلزم ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة .

الأشقاء الكويتيون عبروا عن إشادتهم بما لقوه من اهتمام ومتابعة من الجهات المختصة بالمملكة، كما ثمنوا الدور الكبير الذي قامت به دولتهم الكويت تجاه مواطنيها في المملكة بعد تعليق الرحلات وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا .