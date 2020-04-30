احدث الأخبار

الضمان الصحي “: منافع وثيقة التأمين الخاص تغطي 45 تطعيمًا ولقاحًا أساسيًا
أبرز المواد
 إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة بشرائع مكة المكرمة
أبرز المواد
 المقهى الحواري بالجوف يستضيف مدير التعليم للحديث عن مبادرة جهود الدولة لاتهدرها
أبرز المواد
 أرامكو تسعي لتطوير محرك هجين جديد
أبرز المواد
 “الإسكان التنموي” يحقق أعلى معايير التقييم الإشرافية على الجمعيات الإسكانية
أبرز المواد
 الكويت تسيّر رحلة خاصة لإعادة مواطنيها من مطار حائل
أبرز المواد
 مفتي هونج كونج يشكر قيادة المملكة بمناسبة تدشين النسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة النبوية
أبرز المواد
 وزير الثقافة يُعين الدكتورة سمية السليمان رئيساً تنفيذياً لهيئة فنون العمارة والتصميم
أبرز المواد
 أمانة محافظة جدة تكثف من حملاتها الميدانية لتعقيم وتطهير مجمعات سكن العمالة
أبرز المواد
 آخر تطورات كورونا عالميا.. 6032 إصابة جديدة في بريطانيا و674 حالة وفاة
أبرز المواد
 المسند: بقي من موسم الأمطار شهر مايو
أبرز المواد
 العثور على آثار مواد عضوية في نيزك قادم من المريخ
أبرز المواد
الضمان الصحي “: منافع وثيقة التأمين الخاص تغطي 45 تطعيمًا ولقاحًا أساسيًا

الضمان الصحي “: منافع وثيقة التأمين الخاص تغطي 45 تطعيمًا ولقاحًا أساسيًا

أبرز المواد
إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة بشرائع مكة المكرمة

إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة بشرائع مكة المكرمة

أبرز المواد
المقهى الحواري بالجوف يستضيف مدير التعليم للحديث عن مبادرة جهود الدولة لاتهدرها

المقهى الحواري بالجوف يستضيف مدير التعليم للحديث عن مبادرة جهود الدولة لاتهدرها

أبرز المواد
أرامكو تسعي لتطوير محرك هجين جديد

أرامكو تسعي لتطوير محرك هجين جديد

أبرز المواد

الكويت تسيّر رحلة خاصة لإعادة مواطنيها من مطار حائل

الكويت تسيّر رحلة خاصة لإعادة مواطنيها من مطار حائل
http://almnatiq.net/?p=859179
المناطق_الرياض

أعادت دوله الكويت اليوم 175 مواطناً كويتياً، عبر الخطوط الكويتية، والتي أقلعت من مطار حائل الدولي ، ضمن خطة الإجلاء الشاملة التي أطلقتها دولة الكويت لإعادة مواطنيها العالقين في الخارج في ظل أزمة “كورونا”.

وكانت السفارة الكويتية بالمملكة، والجهات المعنية بالمملكة، قد قاموا بجهد كبير من خلال حصر كل الأشقاء الكويتيين في شمال المملكة العالقين بعد إغلاق المملكة حدودها البرية مع الكويت، وكذلك بعد تعليق الرحلات الجوية الدولية للمملكة، وقد تم إيواؤهم بإحدى الشقق المجهزة والتكفل بإعاشاتهم بالإضافة الی أن “صحة حائل” خصصت فرقا صحية تتابع أوضاع الأشقاء الكويتيين، وقدمت لهم كل ما يلزم ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة .

الأشقاء الكويتيون عبروا عن إشادتهم بما لقوه من اهتمام ومتابعة من الجهات المختصة بالمملكة، كما ثمنوا الدور الكبير الذي قامت به دولتهم الكويت تجاه مواطنيها في المملكة بعد تعليق الرحلات وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا .

روابط ذات صلة

الضمان الصحي “: منافع وثيقة التأمين الخاص تغطي 45 تطعيمًا ولقاحًا أساسيًا

الضمان الصحي “: منافع وثيقة التأمين الخاص تغطي 45 تطعيمًا ولقاحًا أساسيًا
إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة بشرائع مكة المكرمة

إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة بشرائع مكة المكرمة
المقهى الحواري بالجوف يستضيف مدير التعليم للحديث عن مبادرة جهود الدولة لاتهدرها

المقهى الحواري بالجوف يستضيف مدير التعليم للحديث عن مبادرة جهود الدولة لاتهدرها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*