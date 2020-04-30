احدث الأخبار

الضمان الصحي “: منافع وثيقة التأمين الخاص تغطي 45 تطعيمًا ولقاحًا أساسيًا
أبرز المواد
 إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة بشرائع مكة المكرمة
أبرز المواد
 المقهى الحواري بالجوف يستضيف مدير التعليم للحديث عن مبادرة جهود الدولة لاتهدرها
أبرز المواد
 أرامكو تسعي لتطوير محرك هجين جديد
أبرز المواد
 “الإسكان التنموي” يحقق أعلى معايير التقييم الإشرافية على الجمعيات الإسكانية
أبرز المواد
 الكويت تسيّر رحلة خاصة لإعادة مواطنيها من مطار حائل
أبرز المواد
 مفتي هونج كونج يشكر قيادة المملكة بمناسبة تدشين النسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة النبوية
أبرز المواد
 وزير الثقافة يُعين الدكتورة سمية السليمان رئيساً تنفيذياً لهيئة فنون العمارة والتصميم
أبرز المواد
 أمانة محافظة جدة تكثف من حملاتها الميدانية لتعقيم وتطهير مجمعات سكن العمالة
أبرز المواد
 آخر تطورات كورونا عالميا.. 6032 إصابة جديدة في بريطانيا و674 حالة وفاة
أبرز المواد
 المسند: بقي من موسم الأمطار شهر مايو
أبرز المواد
 العثور على آثار مواد عضوية في نيزك قادم من المريخ
أبرز المواد
الضمان الصحي “: منافع وثيقة التأمين الخاص تغطي 45 تطعيمًا ولقاحًا أساسيًا

الضمان الصحي “: منافع وثيقة التأمين الخاص تغطي 45 تطعيمًا ولقاحًا أساسيًا

أبرز المواد
إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة بشرائع مكة المكرمة

إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة بشرائع مكة المكرمة

أبرز المواد
المقهى الحواري بالجوف يستضيف مدير التعليم للحديث عن مبادرة جهود الدولة لاتهدرها

المقهى الحواري بالجوف يستضيف مدير التعليم للحديث عن مبادرة جهود الدولة لاتهدرها

أبرز المواد
أرامكو تسعي لتطوير محرك هجين جديد

أرامكو تسعي لتطوير محرك هجين جديد

أبرز المواد

وزير الثقافة يُعين الدكتورة سمية السليمان رئيساً تنفيذياً لهيئة فنون العمارة والتصميم

وزير الثقافة يُعين الدكتورة سمية السليمان رئيساً تنفيذياً لهيئة فنون العمارة والتصميم
http://almnatiq.net/?p=859185
المناطق_واس

أصدر صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، قراراً بتعيين الدكتورة سمية بنت سليمان بن عبدالله السليمان رئيساً تنفيذياً لهيئة فنون العمارة والتصميم التي تم إطلاقها مؤخراً ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة تابعة للوزارة.
وتعد الدكتورة سمية السليمان من الخبرات المتخصصة في هذا المجال، حيث حصلت على درجة الدكتوراه في ذات التخصص من جامعة نيوكاسل في بريطانيا عام 2010 كما حصلت على زمالة ما بعد الدكتوراه في برنامج ابن خلدون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مؤهلات إدارية من نفس المعهد، منها مقرر “ما بعد المدن الذكية: التصاميم و التكنولوجيا المستجدة”، والبرنامج التنفيذي “المفاوضات والتأثير”، وشهادة تنفيذية في الإدارة والقيادة، وشهادة في الاستراتيجية والابتكار.
كما شغلت الدكتورة السليمان منصب عميدة كلية التصاميم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل منذ العام 2017، وعضوية المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، وشاركت كقيّمة على الجناح الوطني السعودي الأول في معرض العمارة الدولي السادس عشر لبينالي فينيسيا بإيطاليا.
وستتولى الهيئة الجديدة مهاماً متعددة ستقوم من خلالها بتطوير قطاع فنون العمارة والتصميم بكل اتجاهاته، منها رسم استراتيجية القطاع ووضع التنظيمات المتعلقة به، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة، وتشجيع الاستثمار في المجال، إلى جانب تقديم الدورات التدريبية والبرامج المهنية ودعم حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة، وغير ذلك من المهام التنظيمية.
وتأتي هيئة فنون العمارة والتصميم من ضمن الهيئات الجديدة التي أطلقتها وزارة الثقافة لإدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف تخصصاته، وستعمل الهيئة على ترجمة خطط الوزارة تجاه قطاع فنون العمارة والتصميم من خلال خلق مجال إبداعي يسمح بإبراز نمط العمارة السعودية وتطويره بشكل يعكس الاعتزاز بالهوية الوطنية العريقة للمملكة العربية السعودية بوصفهاً جزءاً مهماً من محاور رؤية المملكة 2030.

روابط ذات صلة

الضمان الصحي “: منافع وثيقة التأمين الخاص تغطي 45 تطعيمًا ولقاحًا أساسيًا

الضمان الصحي “: منافع وثيقة التأمين الخاص تغطي 45 تطعيمًا ولقاحًا أساسيًا
إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة بشرائع مكة المكرمة

إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة بشرائع مكة المكرمة
المقهى الحواري بالجوف يستضيف مدير التعليم للحديث عن مبادرة جهود الدولة لاتهدرها

المقهى الحواري بالجوف يستضيف مدير التعليم للحديث عن مبادرة جهود الدولة لاتهدرها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*