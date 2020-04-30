“الإسكان التنموي” يحقق أعلى معايير التقييم الإشرافية على الجمعيات الإسكانية

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حقق برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، أعلى معايير التقييم في جميع بنود التقييم الإشرافية على جمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي الإسكانية بنسبة 100%، بعد تقديمه لخطة أداء متكاملة وفقاً لمعايير التقييم التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وحقق البرنامج على مستوى محاور التقييم الأربعة التي تشمل (المحور التنظيمي، محور التأسيس، محور الاشراف والمتابعة، ومحور التمكين)، مجموع 215 نقطة من أصل 215 ليتحصل على النسبة الكاملة، بعد نجاحه في تأسيس وحدة إشرافية خلال 50 يوماً فقط من فترة 90 يوماً تم منحها لعدد 23 من الجهات الحكومية والهيئات المعنية.

وأولى الإسكان التنموي اهتماماً كبيرًا بتحسين أعمال الوحدات الإشرافية وبناء قدرات ممثليها في الجهات الحكومية، انطلاقاً من الاهتمام الذي توليه الدولة للقطاع الثالث من خلال صدور مرسوم ملكي بوجود جهات إشرافية تعمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بوجود جمعيات تخصصية.

وتمثلت نقاط القوة لدى الإسكان التنموي في أهمية التخصص لارتباطه بتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية في أنحاء المملكة؛ مما يعزز دور منظمات القطاع غير الربحي بتنمية أفراد الأسر المستحقة في المجتمع، إلى جانب وجود أعمال سابقة للإسكان التنموي في مجال التأسيس والإشراف بشكل يسهل من تنفيذ المهام بكفاءة عالية ووقت أسرع، إضافة إلى وجود ذراع تنفيذي للإسكان التنموي ممثلاً في مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية وذلك للمساهمة في تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف المرجوة.

يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجـة من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي” المستحقة للدعم السكني، وذلك بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع أنحاء المملكة، والتي يصل عددها لأكثر من 385 جمعية.