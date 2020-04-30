احدث الأخبار

مصر.. قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة عسكرية في شمال سيناء
أبرز المواد
 الضمان الصحي “: منافع وثيقة التأمين الخاص تغطي 45 تطعيمًا ولقاحًا أساسيًا
أبرز المواد
 إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة بشرائع مكة المكرمة
أبرز المواد
 المقهى الحواري بالجوف يستضيف مدير التعليم للحديث عن مبادرة جهود الدولة لاتهدرها
أبرز المواد
 أرامكو تسعي لتطوير محرك هجين جديد
أبرز المواد
 “الإسكان التنموي” يحقق أعلى معايير التقييم الإشرافية على الجمعيات الإسكانية
أبرز المواد
 الكويت تسيّر رحلة خاصة لإعادة مواطنيها من مطار حائل
أبرز المواد
 مفتي هونج كونج يشكر قيادة المملكة بمناسبة تدشين النسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة النبوية
أبرز المواد
 وزير الثقافة يُعين الدكتورة سمية السليمان رئيساً تنفيذياً لهيئة فنون العمارة والتصميم
أبرز المواد
 أمانة محافظة جدة تكثف من حملاتها الميدانية لتعقيم وتطهير مجمعات سكن العمالة
أبرز المواد
 آخر تطورات كورونا عالميا.. 6032 إصابة جديدة في بريطانيا و674 حالة وفاة
أبرز المواد
 المسند: بقي من موسم الأمطار شهر مايو
أبرز المواد
مصر.. قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة عسكرية في شمال سيناء

مصر.. قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة عسكرية في شمال سيناء

أبرز المواد
الضمان الصحي “: منافع وثيقة التأمين الخاص تغطي 45 تطعيمًا ولقاحًا أساسيًا

الضمان الصحي “: منافع وثيقة التأمين الخاص تغطي 45 تطعيمًا ولقاحًا أساسيًا

أبرز المواد
إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة بشرائع مكة المكرمة

إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة بشرائع مكة المكرمة

أبرز المواد
المقهى الحواري بالجوف يستضيف مدير التعليم للحديث عن مبادرة جهود الدولة لاتهدرها

المقهى الحواري بالجوف يستضيف مدير التعليم للحديث عن مبادرة جهود الدولة لاتهدرها

أبرز المواد

“الإسكان التنموي” يحقق أعلى معايير التقييم الإشرافية على الجمعيات الإسكانية

“الإسكان التنموي” يحقق أعلى معايير التقييم الإشرافية على الجمعيات الإسكانية
http://almnatiq.net/?p=859188
المناطق_الرياض

حقق برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، أعلى معايير التقييم في جميع بنود التقييم الإشرافية على جمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي الإسكانية بنسبة 100%، بعد تقديمه لخطة أداء متكاملة وفقاً لمعايير التقييم التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وحقق البرنامج على مستوى محاور التقييم الأربعة التي تشمل (المحور التنظيمي، محور التأسيس، محور الاشراف والمتابعة، ومحور التمكين)، مجموع 215 نقطة من أصل 215 ليتحصل على النسبة الكاملة، بعد نجاحه في تأسيس وحدة إشرافية خلال 50 يوماً فقط من فترة 90 يوماً تم منحها لعدد 23 من الجهات الحكومية والهيئات المعنية.

وأولى الإسكان التنموي اهتماماً كبيرًا بتحسين أعمال الوحدات الإشرافية وبناء قدرات ممثليها في الجهات الحكومية، انطلاقاً من الاهتمام الذي توليه الدولة للقطاع الثالث من خلال صدور مرسوم ملكي بوجود جهات إشرافية تعمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بوجود جمعيات تخصصية.

وتمثلت نقاط القوة لدى الإسكان التنموي في أهمية التخصص لارتباطه بتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية في أنحاء المملكة؛ مما يعزز دور منظمات القطاع غير الربحي بتنمية أفراد الأسر المستحقة في المجتمع، إلى جانب وجود أعمال سابقة للإسكان التنموي في مجال التأسيس والإشراف بشكل يسهل من تنفيذ المهام بكفاءة عالية ووقت أسرع، إضافة إلى وجود ذراع تنفيذي للإسكان التنموي ممثلاً في مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية وذلك للمساهمة في تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف المرجوة.

يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجـة من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي” المستحقة للدعم السكني، وذلك بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع أنحاء المملكة، والتي يصل عددها لأكثر من 385 جمعية.

روابط ذات صلة

مصر.. قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة عسكرية في شمال سيناء

مصر.. قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة عسكرية في شمال سيناء
الضمان الصحي “: منافع وثيقة التأمين الخاص تغطي 45 تطعيمًا ولقاحًا أساسيًا

الضمان الصحي “: منافع وثيقة التأمين الخاص تغطي 45 تطعيمًا ولقاحًا أساسيًا
إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة بشرائع مكة المكرمة

إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة بشرائع مكة المكرمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*