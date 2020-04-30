المقهى الحواري بالجوف يستضيف مدير التعليم للحديث عن مبادرة جهود الدولة لاتهدرها

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ينظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة الجوف، مقهى حواريا بعنوان لا تهدرها الساعة 11:00 من مساء غدٍ، حيث يستضيف المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، عبر الاتصال المرئي.

وأوضح مشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان، أن المقهى الحواري يأتي ضمن أنشطة المركز عن بُعد التي أطلقها منذ بداية جائحة كورونا في جميع مناطق المملكة، لاستضافة عدد من الشخصيات القيادية والثقافية للحديث عن موضوعات ذات فائدة للمجتمع وأفراد الأسرة, مشيراً إلى أن موضوع المقهى سيتناول جهود الدولة للوقاية من فيروس كورونا، وتسليط الضوء على المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف (#لا_تهدرها) من أجل الحفاظ على جهود الدولة لمكافحة الجائحة ولكي لا نهدر تلك الجهود.

وبيّن الحموان أن محاور اللقاء ستتناول التعريف بمبادرة (#لا_تهدرها) وجهود الدولة للوقاية من فيروس كورونا، خطة تعليم الجوف لتفعيل المبادرة التي وجه سمو أمير الجوف بأن يعمل على تنفيذها تعليم المنطقة، ودور المجتمع تجاه هذه الجهود, معرباً عن شكره لمدير التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد الغامدي، كما دعا الجميع للحضور والمشاركة في المقهى عبر الرابط التالي: ( https:zoom.usj92278016805