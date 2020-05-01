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سقوط فتاة من نافذة على سيارة في جدة

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سقوط فتاة من نافذة على سيارة في جدة

سقوط فتاة من نافذة على سيارة في جدة
http://almnatiq.net/?p=859212
المناطق_جدة

أصيب فتاة بعد سقوطها أثناء تنظيف نافذة من الدور الثالث بعمارة في محافظة جدة على مركبة واقفة.

وأكد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، مباشرة الجهات المختصة الحالة وتم نقل المصابة للمستشفى من قبل الهلال الأحمر.

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