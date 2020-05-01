سقوط فتاة من نافذة على سيارة في جدة

أصيب فتاة بعد سقوطها أثناء تنظيف نافذة من الدور الثالث بعمارة في محافظة جدة على مركبة واقفة.

وأكد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، مباشرة الجهات المختصة الحالة وتم نقل المصابة للمستشفى من قبل الهلال الأحمر.