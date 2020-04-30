أمانة الجوف و مدينة الملك عبدالعزيز يتابعان المساكن بالمسح الحراري

المناطق_محمد الحسن

قامت أمانة منطقة الجوف بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من تطبيق الاحترازات والتدابير التي اتخذتها مختلف الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تم متابعة سكن العمال وسوق الخضار وسوق الانعام بمدينة سكاكا عبر تقنية المسح الحراري الجوي باستخدام طائرة مزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف تعمل على الذكاء الاصطناعي وذلك لتأكد من سلامة العمالة .

وأشار الشرعان بأن أمانه منطقة الجوف وبتوجيه ودعم متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وبمتابعة مستمرة من معالي وزير الشئون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، تبذل طاقتها القصوى وعلى مدار الساعة لمراقبة سكن العمالة موكداً أن هذا الأمر أولوية قصوى خصوصاً في المحافظة على سلامة الجميع وتطبيق الأنظمة والتعليمات الاحترازية المعتمدة مشدداً على أهمية تعاون الجميع مع ذلك للمصلحة العامة.