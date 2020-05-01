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المراكز التجارية بمنطقة تبوك تعاود فتح أبوابها في الفترة المسموح بها

المراكز التجارية بمنطقة تبوك تعاود فتح أبوابها في الفترة المسموح بها
http://almnatiq.net/?p=859217
المناطق- تبوك
شرع عدد من الأسواق والمراكز التجارية في منطقة تبوك أبوابه والعودة لممارسة بعض الأنشطة المسموح بها من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء وسط إجراءات احترازية ووقائية وتدابير استباقية للحدّ من انتشار وتفشي فيروس كورونا.
وحيث تم رصد مراكز التسوق ومدى الالتزام والانضباطية من الجميع بداية من قياس درجة الحرارة لكل متسوق أو متسوقة عند مداخل المراكز وتوفير المعقمات والمطهرات والقفازات عند الأبواب وتطبيق التباعد بين المتسوقين ووضع العلامات والإشارات والملصقات الأرضية وإغلاق مناطق الترفيه والتجمعات ومنع دخول الأطفال تحت سن ١٥ عاماً والاستمرار في عملية تعقيم عربات التسوق وجميع وسائل نقل المواد من وإلى المراكز.

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