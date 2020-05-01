الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك تنظم حزمة من الدورات التثقيفية والتطويرية

المناطق- تبوك

تنظم الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك خلال ليالي شهر رمضان المبارك حزمة من الدورات التثقيفية والتطويرية ضمن برنامج فعاليات رمضان التي ستقدم عن بعد وتستهدف الفئات المجتمعية كافة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن عبدالعزيز العودة أن تقديم هذه الدورات يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية وضمن حرص الجمعية على تفعيل دورها من خلال تقديم العديد من البرامج النوعية في مختلف المجالات لخدمة المجتمع وتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي في ليالي رمضان من خلال محاضرين معتمدين.

وقال العودة “إن هذه الدورات بمجملها تثقيفية ومتنوعة بمختلف المجالات ومنها تنمية مهارات الجودة وكيفية التعامل مع ذوي صعوبات التعلم وفنون الحوار والتخلص من الضغوطات النفسية والتخطيط الفعال وإدارة الوقت.

ودعا رئيس مجلس الإدارة الجميع إلى الحرص على متابعة ما يقدم من خلال هذه الدورات التثقيفية والتوعوية التي ستقدم خلال هذه الليالي المباركة من هذا الشهر الفضيل.