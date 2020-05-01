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“إخاء” تطلق خدمة التبرع ل صندوق الانماء الوقفي لرعاية الأيتام عبر منصة وقفي

“إخاء” تطلق خدمة التبرع ل صندوق الانماء الوقفي لرعاية الأيتام عبر منصة وقفي

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الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك تنظم حزمة من الدورات التثقيفية والتطويرية

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“إخاء” تطلق خدمة التبرع ل صندوق الانماء الوقفي لرعاية الأيتام عبر منصة وقفي

“إخاء” تطلق خدمة التبرع ل صندوق الانماء الوقفي لرعاية الأيتام عبر منصة وقفي
http://almnatiq.net/?p=859225
المناطق_الرياض
دعت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” الأفراد والمؤسسات لدعم صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام ، وذلك من خلال التبرع عبر منصة وقفي التابعة للهيئة العامة للأوقاف على الرابط
وذلك للمساهمة في تأمين حياة مستقرة وكريمة للمستفيدين،  وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي الذي حث عليه الدين الحنيف وأكدته القيم الإسلامية النبيلة ،
وتهدف إخاء من صندوق الإنماء الوقفي، إلى دعم الأيتام ذوي الظروف الخاصة، حيث سيعود ريعه على تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية لأكثر من 2500 يتيما ويتيمة،  إضافة إلى باقة من الخدمات المتنوعة ،اشتملت على السكن ،والتعليم ، والصحة ، وريادة الأعمال ، وخدمات الدمج الاجتماعي، إضافة إلى برامج التوظيف والتأهيل والتدريب ، والدعم الأسري والنفسي.. وغيرها
جدير بالذكر أن مؤسسة إخاء أطلقت صندوق الانماء الوقفي لرعاية الأيتام العام الماضي بالشراكة مع شركة الإنماء للاستثمار، وهو عبارة عن صندوق استثماري وقفي مفتوح ومطروح طرحاً عاماً، توقف وحداته لصالح «إخاء» ، ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للأوقاف. وذلك لتحقيق الاستدامة المالية،  تماشيا مع الرؤية الوطنية 2030 ، والتميز في إدارة رأس المال المؤسسي، وتقديم برامج تنموية للأيتام تسهم في نقل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية والمنتجة، وجعل اليتيم مندمجاً اجتماعياً، نافعاً لنفسه ومنتجاً في مجتمعه، وعنصراً فاعلاً في النهضة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات .

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