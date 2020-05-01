سمو أمير منطقة جازان يرأس اجتماع لجنة مكافحة الأوبئة ومسبباتها بالمنطقة

جازان _ فضية عطيف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان عبر -الاتصال المرئي- مساء اليوم ،

وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اجتماع لجنة مكافحة الأوبئة ومسبباتها بالمنطقة.

واستهل سموه الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية الاجتماع ، لبحث كل ما يتعلق بالجوانب الصحية والبيئية ، راجياً سموه التوفيق للجميع لتحقيق الأهداف المرجوة.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات على جدول الأعمال ، ومنها استعراض خطط الجهات ذات العلاقة ” أمانة المنطقة ، وصحة جازان وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة” للتعامل مع كافة الموضوعات ذات العلاقة بمكافحة الأوبئة ومسبباتهه ، والسبل الكفيلة بتفعيل الأدوار والمهام المناطة بمختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة ، ومنها لجان الإصحاح البيئي بالمحافظات للقيام بأعمال المكافحة وكل ما يضمن سلامة المواطن والمقيم بالمنطقة، والتأكيد عبر -الاتصال المرئي- على محافظي المحافظات ورؤساء المراكز بمتابعة فرق الرش الخاصة بردم المستنقعات ومكافحة البعوض ومنع التعدي على الأودية بأحداث الحفريات بها ومتابعة مساكن العمال ونقلهم من المساكن الغير مطابقة للإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ونقلهم للمباني المناسبة لهم والقيام بأعمال المسح الاستقصائي لمعرفة المصابين من العمالة وغيرها من الأجراءات والأعمال المناطة باللجنة.

كما تم وجه سموه خلال الاجتماع كافة الاعلاميين بأهمية قيامهم بدورهم التوعوي للمجتمع ونقل كافة الجهود التي تبذلها كافة الجهات المختصة بتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- .

كما جرى في الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور ، واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقة تجاهها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.

وحضر وكيل إمارة المنطقة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وأعضاء اللجنة والمحافظين.