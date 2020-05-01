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اتفاقية شراكة مجتمعية بين “صحة الرياض” والجميح لتوصيل الأدوية لمرضى الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم

اتفاقية شراكة مجتمعية بين “صحة الرياض” والجميح لتوصيل الأدوية لمرضى الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم

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اتفاقية شراكة مجتمعية بين “صحة الرياض” والجميح لتوصيل الأدوية لمرضى الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم

اتفاقية شراكة مجتمعية بين “صحة الرياض” والجميح لتوصيل الأدوية لمرضى الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم
http://almnatiq.net/?p=859256
الرياض _ شاجع الدوسري

وقع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري اتفاقية شراكة مجتمعية مع شركة الجميح لتاجير السيارات بهدف توصيل الأدوية لمنازل مرضى الرعايه الصحية المنزلية في عدد من المستشفيات وذلك تواصلاً للإجراءات الإحترازية التي تقوم بها صحة الرياض للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ ومنع إنتشاره ، حيث تأتي هذه الاتفاقية للمساعدة في إبقاء المواطنين والمقيمين في منازلهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .
وتتضمن الاتفاقية تكفل الجميح لتأجير السيارات بتوصيل الدواء بلا مقابل لمرضى الرعايه الصحيه المنزليه في خمسة مستشفيات تابعة لصحة الرياض وهي : مستشفى ضرما ، ومستشفى المزاحمية ، ومستشفى اراده بالخرج ، ومستشفى الملك خالد بالخرج ، ومجمع اراده للصحة النفسية بالرياض .
واوضحت مدير ادارة الطب المنزلي بصحة الرياض الدكتورة فوزية الزامل تتضمن آليه العمل إستقبال الصيدلية الخارجية للمستشفى الوصفات العلاجية للمرضى وبعد الفحص والتأكد يتم تعبئة الوصفة المعتمدة بحيث يتم جمع وصفات كل مريض على حده ومن ثم يتم الإتصال على المريض وإبلاغه بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبيه عبر فريق مكون من 5 مركبات ، حيث يتم إستلامها من قبل الفريق في الأوقات المحددة وتسليمها إلى المرضى بعد ان يتم إخطار كل مريض برسالة .

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