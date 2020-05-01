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هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تقوم بجولات ميدانية للتوعوية خلال فترة رفع الحظر الجزئي

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هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تقوم بجولات ميدانية للتوعوية خلال فترة رفع الحظر الجزئي

هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تقوم بجولات ميدانية للتوعوية خلال فترة رفع الحظر الجزئي
http://almnatiq.net/?p=859259
المناطق _الرياض

سير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض دوريات ميدانية وتوعوية ، على الأسواق والأماكن العامة لتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ، التي تأتي ضمن الجهود المبذولة للتوعية والتوجية بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الوباء خلال فترة رفع الحظر الجزئي.
وأشار فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالدبن عبدالله العسيري ، إلى أن الجولات الميدانية والتوعوية بفرع الرياض تأتي تطبيقاً لخطة الرئاسة العامة بتفعيل عمل المراكز مع أخذ كافة التدابير الوقائية من قبل منسوبي الهيئات حماية لأنفسهم وللمجتمع.
وثمن الشيخ العسيري الجهود المبذولة لكافة الأجهزة الحكومية والمعنية في مواجهة جائحة كورونا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -أيدهما الله- ، داعياً المولى القدير أن يرفع هذا الوباء عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين.

 

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