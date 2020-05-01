لجنة متابعة أوضاع مساكن العمالة بوادي الدواسر تتسلم مبانٍ من إدارة التعليم

وادي الدواسر - فالح الدوسري

تسلمت لجنة متابعة أوضاع مساكن العمال بمحافظة وادي الدواسر عدد من المدارس والمجمعات من إدارة التعليم بالمحافظة ، وذلك لاستخدامها في حال حدوث أي طارئ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة (الأربعاء) بحضور جميع أعضاء اللجنة المشكلة من المحافظة ، والمستشفى العام ، والبلدية ، وإدارة التعليم والتجارة .

وفي صعيد متصل وفي استجابة للتوجيهات بضرورة مراعاة الاشتراطات الصحية المتعلقة بمنع تفشي فيروس كورونا ، وقفت اللجنة على تفاعل احدى الشركات بمحافظة وادي الدواسر بتخصيص مجموعة من “الكرافانات” الحديثة المجهزة لسكن العمال وفق الاشتراطات التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية، مع توفير غرف للعزل في حالة حدوث أي طارئ.

ودعت اللجنة جميع الشركات وأصحاب العمل إلى تطبيق الاشتراطات في سكن العمالة ، منعًا لتفشي فايروس كورونا.