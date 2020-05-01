مدني جازان يخمد حريق بشقة سكنية ويخلي العمارة ذات الثلاثة طوابق والحادثة تخلف اصابة طفيفة

جازان _ فضة عطيف

اوضح نائب المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن ال صمغان بانه ورد لمركز القيادة والتوجية بلاغاً عن حريق شقة بعمارة سكنية مكونة من ثلاثة ادوار بحي المطار بمدينة جيزان حيث تم مباشرة الحادث من قبل فرق الدفاع المدني وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية واخلاء السكان من المبنى حفاظاً على ارواحهم واتضح بأن الحادث نتيجة لإلتماس كهربائي بجهاز التكييف بالصالة ونتج عن ذلك إصابة شخص بإصابة خفيفة نتيجة اختناقه ومعالجته في نفس الموقع.

وأهاب ال صمغان بالجميع بإتباع ارشادات السلامة في المنازل وتوفير متطلبات السلامة بها ومتابعة ماينشر عبر منصات المديرية العامة للدفاع المدني على قنوات التواصل الاجتماعي والاطلاع على حملة الدفاع المدني #سلامتك_بمنزلك_غايتنا والتي تهدف الى زيادة وعي الأسر والتعريف بالمخاطر الموجودة بالمنازل.