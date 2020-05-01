احدث الأخبار

براين هوك : الولايات المتحدة ستمدد حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر القادم
أبرز المواد
 سمو نائب أمير منطقة الرياض يزور المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم
أبرز المواد
 ديوانية آل رفيق الثقافية تقيم ندوة: “جهود المجتمع المدني في التضامن الاجتماعي وقت الأزمات والجوائح”
منطقة المدينة المنورة
 مبادرة لتطعيم الأطفال في منازلهم بتبوك ضمن حملة “يداً بيد”
منطقة تبوك
 مدني جازان يخمد حريق بشقة سكنية ويخلي العمارة ذات الثلاثة طوابق والحادثة تخلف اصابة طفيفة
منطقة جازان
 لجنة متابعة أوضاع مساكن العمالة بوادي الدواسر تتسلم مبانٍ من إدارة التعليم
منطقة الرياض
 “العتيبي” مديراً لسجون منطقة الجوف
منطقة الجوف
 وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين يشددون على الدور الواعد للتقنيات الرقمية في تعزيز الاستجابة لجائحة فيروس كورونا
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تغرم أحد مقدمي الخدمات البريدية بـ 100 ألف ريال
أبرز المواد
 شرطة حائل: ضبط مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل بحي النقرة
أبرز المواد
 وصول رحلة برلين إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض
أبرز المواد
 هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تقوم بجولات ميدانية للتوعوية خلال فترة رفع الحظر الجزئي
منطقة الرياض
براين هوك : الولايات المتحدة ستمدد حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر القادم

براين هوك : الولايات المتحدة ستمدد حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر القادم

أبرز المواد
سمو نائب أمير منطقة الرياض يزور المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم

سمو نائب أمير منطقة الرياض يزور المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم

أبرز المواد
ديوانية آل رفيق الثقافية تقيم ندوة: “جهود المجتمع المدني في التضامن الاجتماعي وقت الأزمات والجوائح”

ديوانية آل رفيق الثقافية تقيم ندوة: “جهود المجتمع المدني في التضامن الاجتماعي وقت الأزمات والجوائح”

منطقة المدينة المنورة
مبادرة لتطعيم الأطفال في منازلهم بتبوك ضمن حملة “يداً بيد”

مبادرة لتطعيم الأطفال في منازلهم بتبوك ضمن حملة “يداً بيد”

منطقة تبوك

مدني جازان يخمد حريق بشقة سكنية ويخلي العمارة ذات الثلاثة طوابق والحادثة تخلف اصابة طفيفة

مدني جازان يخمد حريق بشقة سكنية ويخلي العمارة ذات الثلاثة طوابق والحادثة تخلف اصابة طفيفة
http://almnatiq.net/?p=859284
جازان _ فضة عطيف

اوضح نائب المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن ال صمغان بانه ورد لمركز القيادة والتوجية بلاغاً عن حريق شقة بعمارة سكنية مكونة من ثلاثة ادوار بحي المطار بمدينة جيزان حيث تم مباشرة الحادث من قبل فرق الدفاع المدني وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية واخلاء السكان من المبنى حفاظاً على ارواحهم واتضح بأن الحادث نتيجة لإلتماس كهربائي بجهاز التكييف بالصالة ونتج عن ذلك إصابة شخص بإصابة خفيفة نتيجة اختناقه ومعالجته في نفس الموقع.
وأهاب ال صمغان بالجميع بإتباع ارشادات السلامة في المنازل وتوفير متطلبات السلامة بها ومتابعة ماينشر عبر منصات المديرية العامة للدفاع المدني على قنوات التواصل الاجتماعي والاطلاع على حملة الدفاع المدني #سلامتك_بمنزلك_غايتنا والتي تهدف الى زيادة وعي الأسر والتعريف بالمخاطر الموجودة بالمنازل.

 

روابط ذات صلة

سمو أمير منطقة جازان يرأس اجتماع لجنة مكافحة الأوبئة ومسبباتها بالمنطقة

سمو أمير منطقة جازان يرأس اجتماع لجنة مكافحة الأوبئة ومسبباتها بالمنطقة
ترقية المستشار الفيفي الى المرتبة الثانية عشر بإمارة منطقة جازان

ترقية المستشار الفيفي الى المرتبة الثانية عشر بإمارة منطقة جازان
تجارة جازان تنفذ 729 جولة وتقف على وفرة السلع الرمضانية

تجارة جازان تنفذ 729 جولة وتقف على وفرة السلع الرمضانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*