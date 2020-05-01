مبادرة لتطعيم الأطفال في منازلهم بتبوك ضمن حملة “يداً بيد”

المناطق _ تبوك

انطلقت يوم الأحد الماضي مبادرة “تطعيم الأطفال في منازلهم” ضمن حملة “يداً بيد” التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بإطلاقها لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتسخير جميع السبل للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم بالمنطقة في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية بالمنطقة هاني المطيري أن المبادرة تهدف للوصول إلى تطعيم الأطفال المنقطعين عن التطعيم إلى منازلهم حيث رصدت الجهات المعنية في صحة تبوك انقطاع مايزيد عن 1400 طفل عن تطعيماتهم مشيرا إلى أن هذه الخدمة تركز على تقديم التطعيمات المطلوبة والتذكير بمواعيد التطعيمات الأخرى مع شرح نوعية التطعيم وما يمكن حدوثه بعد أخذه إذ إن لهذه التطعيمات وأخذها في وقتها المحدد أهمية بالغة في تقوية جهاز المناعة لدى الأطفال وضمان سلامتهم وحمايتهم من الأمراض المعدية ومضاعفاتها الخطيرة حيث تتكون الحملة من قافلة طبية متكاملة مكونة من عدت عيادات وهي عيادة الطفل السليم وعيادة التطعيمات وعيادة التثقيف الصحى.

وأكد المطيري أن المبادرة بدأت بقطاع مستشفى الملك فهد وقطاع مستشفى الملك خالد بمدينة تبوك لتفعيل الاستدعاء والزيارات المنزلية وذلك ضمن إحدى مبادرات “نوصلكم لاتشيلون … هم” بما يضمن إعطاء التطعيمات الأطفال المنقطعين وفق السجلات الطبية وبرنامج حصن من بداية أزمة جائحة كورونا حيث بلغ إجمالي المنقطعين 1474 طفلاً حتى تاريخه واستفاد من هذه الخدمة منذ انطلاقتها 354 طفلاً عن طريق الحضور المباشر للمراكز أو الزيارات المنزلية وجاري العمل على التوسع بتطبيق المبادرة في جميع مراكز الرعاية الصحية بالمنطقة.

يذكر أن الشؤون الصحية بتبوك قدمت خلال هذه الأزمة مجموعة من الخدمات الطبية المنزلية من خلال فريق طبي متكامل لديه الخبرة والمهارة في التعامل مع المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري والضغط والربو وأمراض القلب وكذلك مشكلات التهابات المفاصل وجروح السكري وتقرحات الفراش السريرية والعناية بالقدم السكرية والطب الوقائي، بالإضافة إلى تقديم الدعم لعلاج المرضى صحياً في منازلهم من خلال العديد من الخدمات والتثقيف الصحي والتوعية للمرضى وأسرهم.