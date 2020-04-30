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ديوانية آل رفيق الثقافية تقيم ندوة: “جهود المجتمع المدني في التضامن الاجتماعي وقت الأزمات والجوائح”

ديوانية آل رفيق الثقافية تقيم ندوة: “جهود المجتمع المدني في التضامن الاجتماعي وقت الأزمات والجوائح”

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ديوانية آل رفيق الثقافية تقيم ندوة: “جهود المجتمع المدني في التضامن الاجتماعي وقت الأزمات والجوائح”

ديوانية آل رفيق الثقافية تقيم ندوة: “جهود المجتمع المدني في التضامن الاجتماعي وقت الأزمات والجوائح”
http://almnatiq.net/?p=859293
المناطق _ المدينة المنورة

أقامت ديوانية آل رفيق الثقافية بالمدينة المنورة ندوة:
(جهود المجتمع المدني في التضامن الاجتماعي وقت الأزمات والجوائح )
وذلك عبر تطبيق زوم مساء اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٤/٣٠م
وفي تملم الساعة: ١٠.٣٠ مساءً
واستمر اللقاء: ٩٠ دقيقة
وقد قدم الندوة الإعلامي المعروف الأستاذ وائل محمود رفيق
وأدارها باقتدار فضيلة أ.د. أحمد بن عبدالجبار الشعبي
عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة
واشتملت الندوة على المحاور التالية:
* المحور الأول:
سُبل الوقاية من الأوبئة في المدينة المنورة في العهد النبوي.
وأثراه الباحث الشيخ أ.د خالد بن مرغوب محمد أمين
* المحور الثاني:
وقفات تاريخية مع بعض الأزمات التي وقعت في المدينة وكيف تعامل المجتمع المدني معها.
وقدمه المؤرخ والباحث د. تنيضب بن عواده الفايدي
* المحور الثالث:
وباء فيروس كورونا وتأثيره على الحركة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية في المدينة المنورة.
وقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي الأستاذ عبدالغني بن ناجي القش
* المحور الرابع:
جهود بعض الجهات في مكافحة آثار هذه الجائحة (العمل التطوعي والجمعيات الخيرية، ودور رجال الأعمال في النهوض بالحركة التجارية وتخفيف آثار جائحة كورونا)
والقاه أ.د هاشم بن حمزة نور
* المحور الخامس:
المجتمع بعد جائحة كورونا.
وقدمه الباحث الأستاذ محمد بن صالح عسيلان
وفي ختام الندوة أتيحت الفرصة للمداخلات
حيث قام فريق الإعداد بقيادة الأستاذ نواف حامد رفيق بإدارته لمدة قاربت نصف ساعة
وفي نهاية الندوة وجه مديرها فضيلة أ.د. أحمد بن عبدالجبار الشعبي الندوة الشكر للمحاضرين وضيوف الندوة من الحاضرين والحاضرات من داخل المملكة وخارجها
وخص بالشكر ‏الأستاذ محمود أحمد رفيق رئيس مجلس ديوانية آل رفيق الثقافية بالمدينة المنورة
ومعد الندوة الأستاذ وليد أحمد رفيق وجميع القائمين عليها
وكانت مفاجأة الندوة أن يختتمها مقدمها الإعلامي الأستاذ وائل محمود رفيق من الميدان حيث يجري الاستعداد لتقديم رسالة حية على الهواء
وقد لاقت الندوة أصداء واسعة من قبل المتابعين الذين تجاوز عددهم مائتي متابع
وكانت أسئلتهم بكمها الكبير مؤشرا للنجاح كما أعلن ‏ذلك رئيس فريق الإعداد الأستاذ نواف بن حامد رفيق

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