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براين هوك : الولايات المتحدة ستمدد حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر القادم

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براين هوك : الولايات المتحدة ستمدد حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر القادم

براين هوك : الولايات المتحدة ستمدد حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر القادم
http://almnatiq.net/?p=859305
المناطق _ واشنطن

أكد الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني براين هوك أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران باستيراد وتصدير الأسلحة في أكتوبر موعد انتهاء حظر الأسلحة عليها.
وأكد في مؤتمر عبر الهاتف اليوم أن واشنطن تعمل مع شركائها وحلفائها لتجديد الحظر بموجب القرار 2231 لمجلس الأمن الدولي.
وشدد الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني على أن تصرفات إيران في السنوات الأخيرة تظهر أهمية إبقاء الحظر، مشيراً إلى أن النظام الإيراني خرق الاتفاق النووي خمس مرات حتى الآن. وقال “سنمارس كل الخيارات الدبلوماسية لتجديد الحظر”.
وتابع “لم نسمع أحداً في المجتمع الدولي يقول إن رفع حظر الأسلحة على إيران أمر جيد”. وفي هذا الإطار كشف عن عقد اجتماعات “جيدة” مع الدول الأوروبية حول مواجهة الخطر الإيراني وسنواصل هذه الاجتماعات.

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