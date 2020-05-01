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أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة

أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة
http://almnatiq.net/?p=859309
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( الجوف ،الحدود الشمالية ، القصيم، الرياض ،الشرقية ، نجران، جازان، عسير ،الباحة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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