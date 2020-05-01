%24 تراجعا في صادرات كوريا الجنوبية في أبريل بسبب جائحة كورونا

المناطق - واس

تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية في شهر أبريل بسبب تداعيات فيروس كورونا الجديد(كوفيد-19).

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة في بيان ( نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية) إن الصادرات الكورية انخفضت بنسبة 24.3% في أبريل الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 36.92 مليار دولار.

وعزت الوزارة هذا الانخفاض في الصادرات الكورية إلى تقلص الطلب العالمي وانخفاض أيام العمل على خلفية تداعيات كوفيد-19.

ومع انخفاض الصادرات ، تحول فائض الميزان التجاري إلى عجز في 99 شهرا بلغ 950 مليون دولار.