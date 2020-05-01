بلدي قوز الجعافرة يعقد جلسة افتراضية عن بعد

صبيا - فضة عطيف

عقد المجلس البلدي بقوز الجعافرة امس جلسه افتراضية “عن بعد” على برنامج (ZOOM) حيث بدأت الجلسة بكلمة لرئيس المجلس الأستاذ عبده بن حسن مشني جعفري استهلها برفع اسمى ايات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهم الله – وإلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو نائب امير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود وإلى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية وسعادة الأمين العام لشؤون المجالس البلدية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .

بعد ذلك تم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع حيث تم مناقشة الخطط والإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة كورونا وشدد رئيس وأعضاء المجلس على ضرورة الإلتزام بكافة ما من شأنه تأمين البيئة السليمة والنظيفة للمواطن في مملكتنا الغالية كما أقر المجلس تكثيف اعمال المتابعة والرقابة على المطاعم والبقالات ومستودعات المواد الغذائية في هذا الشهر الكريم وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس المجلس الاعضاء الحاضرين على تلبيتهم الدعوة وحضور الاجتماع وعلى ما قدموه من جهود حثيثة للارتقاء باعمال المجلس البلدي متمنيا للجميع مزيدا من التوفيق والنجاح والتميز ٠