احدث الأخبار

الذهب يرتفع بنسبة 0.63%
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر الحادث الإرهابي الذي وقع بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء
أبرز المواد
 تسجيل 63 حالة شفاء من فيروس كورونا بالكويت
أبرز المواد
 الهند: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) الى 1147 والاصابات الى 35043
أبرز المواد
 التدريب التقني يطلق مبادرة العطاء التدريبي بأكثر من 390 دورة تدريبية مجانية عن بُعد
أبرز المواد
 بلدي قوز الجعافرة يعقد جلسة افتراضية عن بعد
منطقة جازان
 ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي بنسبة 0.76%
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية : 102 من اللقاحات المحتملة لكوفيد 19 قيد التطوير في جميع أنحاء العالم
أبرز المواد
 تلاسن بين بومبيو وسيناتور.. أهذه الأسلحة مناسبة لإيران؟
أبرز المواد
 بكين تشرع أبواب المتاحف والحدائق.. وداعا للهلع!
أبرز المواد
 عشرات الجثث متحللة في شاحنات.. “حدث مروع” يهز نيويورك
أبرز المواد
 %24 تراجعا في صادرات كوريا الجنوبية في أبريل بسبب جائحة كورونا
أبرز المواد
الذهب يرتفع بنسبة 0.63%

الذهب يرتفع بنسبة 0.63%

أبرز المواد
المملكة تدين وتستنكر الحادث الإرهابي الذي وقع بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء

المملكة تدين وتستنكر الحادث الإرهابي الذي وقع بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء

أبرز المواد
تسجيل 63 حالة شفاء من فيروس كورونا بالكويت

تسجيل 63 حالة شفاء من فيروس كورونا بالكويت

أبرز المواد
الهند: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) الى 1147 والاصابات الى 35043

الهند: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) الى 1147 والاصابات الى 35043

أبرز المواد

المملكة تدين وتستنكر الحادث الإرهابي الذي وقع بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء

المملكة تدين وتستنكر الحادث الإرهابي الذي وقع بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء
http://almnatiq.net/?p=859343
المناطق - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.
وجددت الوزارة التأكيد على تضامن المملكة التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في حربها على الإرهاب.
وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبًا مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

روابط ذات صلة

الذهب يرتفع بنسبة 0.63%

الذهب يرتفع بنسبة 0.63%
تسجيل 63 حالة شفاء من فيروس كورونا بالكويت

تسجيل 63 حالة شفاء من فيروس كورونا بالكويت
الهند: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) الى 1147 والاصابات الى 35043

الهند: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) الى 1147 والاصابات الى 35043

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*