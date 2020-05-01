أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الحادث الإرهابي الذي وقع جرّاء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء ، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية .
وأكد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في كل الإجراءات التي تتخذها لمكافحة الإرهاب .
وقدّم الأمين العام تعازيه لذوي الضحايا ، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية ، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين .
منظمة التعاون الإسلامي تدين الحادث الإرهابي في مدينة بئر العبد بسيناء
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الحادث الإرهابي الذي وقع جرّاء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء ، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية .
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