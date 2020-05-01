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كوفيد-19 يصيب رئيس البرلمان الباكستاني وولديه

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http://almnatiq.net/?p=859354
المناطق - وكالات

أعلن رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في باكستان، أسد قيصر، إصابته بفيروس كورونا المستجد، كما أتبثث الفحوصات إصابة ابن وابنة له.

كما قال قيصر في تغريدة على تويتر مساء الخميس إنه سوف يخضع للحجر المنزلي، وحثّ الشعب الباكستاني على أخذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الوباء.

ومن المتوقع أن يخضع المرافقون والمخالطون للمسؤول الباكستاني للفحص للتحقق من سلامتهم وعدم انتقال العدوى إليهم.

إلى ذلك أعلنت السلطات الطبية الباكستانية، الجمعة، ارتفاع إجمالي الوفيات جراء كورونا إلى 385، والإصابات إلى 16808.

كما قالت إنه حتى صباح اليوم الجمعة، ووفق الإحصاءات الحكومية، فقد تم تسجيل 24 حالة وفاة و990 إصابة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يذكر أن هذا أعلى معدل إصابات يومية في باكستان منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس نهاية فبراير الماضي.

من كراتشي يوم 27 أبريل (رويترز)

وتشير الإحصاءات الحكومية إلى ارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4315. كما تم إجراء 7971 فحصاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية للكشف عن كورونا ليصل عدد الفحوصات إلى 182131.

وارتفع عدد الإصابات المسجلة في إقليم البنجاب، أكبر أقاليم البلاد تعداداً للسكان، إلى 6340، تلاه إقليم السند الذي سجل 6053 حالة، ثم إقليم خيبر بختون خواه الذي سجل 2627 حالة، فإقليم بلوشستان الذي سجل 1049 حالة، بينما سجل إقليم غلغيت بلتستان شمال البلاد 339 إصابة، في حين بلغت الإصابات في العاصمة إسلام آباد 343، وسجل الجزء الخاضع من كشمير تحت الإدارة الباكستانية 66 إصابة، وفق الإحصاءات الحكومية.

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