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لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة تبوك تواصل توزيع وجبات الإفطار

لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة تبوك تواصل توزيع وجبات الإفطار

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لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة تبوك تواصل توزيع وجبات الإفطار

لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة تبوك تواصل توزيع وجبات الإفطار
http://almnatiq.net/?p=859360
المناطق - تبوك
تواصل لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بتبوك توزيع وجبات الإفطار المخصصة للصائمين عبر برامجها المتعددة والمتنوعة في هذا الشأن لتشمل المستفيدين من مختلف شرائح المجتمع ضمن الحملة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك “يداً بيد”.
وأوضحت رئيس اللجنة الاجتماعية نسرين بصري أن اللجنة وزعت خلال الأيام الماضية أكثر من …٢ وجبة إفطار شملت العمالة المقيمة وبعض المناوبين في المرافق الحكومية كالمستشفيات والمراكز الصحية المناوبة ورجال الأمن في الميدان مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وأكدت بصري حرص اللجنة على تنفيذ مشروعاتها الخيرية في هذا الشهر الكريم وفق خطط منظمة وبكفاءات سعودية و ذلك في إطار الشراكة المجتمعية والتكامل من خلال التشجيع على المشاركة التطوعية والإحساس بالمسؤولية المجتمعية.

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