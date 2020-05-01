” الأرصاد” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة مكة المكرمة

المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة .

وأشارت الهيئة إلى أن التوقعات تشمل الليث ، والقنفذه ، وبحرة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة ، وتستمر حتى العاشرة مساءً.