الكويت تسجل 353 إصابة جديدة بكورونا

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سجّلت وزارة الصحة الكويتية اليوم 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4377 حالة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي ارتفاع عدد الوفيات بعد تسجيل أربع حالات، ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 30 حالة.