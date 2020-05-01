تعليم الشرقية يطرح مبادرة ” نحن معك” خلال مشاركته بالأسبوع العربي الـ 45 للصم

الدمام - عبدالله السعيدي

أشارت مديرة إدارة التربية الخاصة بتعليم المنطقة الشرقية لقطاع البنات لطيفة السيف، حرص تعليم المنطقة للمشاركة وتفعيل المناسبات العالمية والعربية للأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك ترجمتاً لتوجيهات وزارة التعليم إيماناً منها بأهمية توعية المجتمع لتقديم أفضل الخدمات لتلك الفئة الغالية على قلوبنا في ظل ما تقدمه حكومتنا الرشيدة “أعزها الله” من دعم منقطع النظير لهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع وشركاء في التنمية.

ولفتت السيف، إلى مشاركة تعليم الشرقية ممثلاً في إدارة التربية الخاصة لقطاع البنات عبر المنصات الالكترونية عن “بعد” بحزمة من الفعاليات التي امتدت على مدى ثلاثة أيام واختتمت أمس وذلك تزامناً مع الأسبوع العربي الـ 45 للصم لعام 2020 والذي جاء تحت شعار “حق الأصم في زواج ميسر مدعوماً من مؤسسات المجتمع”.

كما أشارت السيف إلى أنه بالرغم من أن شعار هذا العام يستهدف فئة الشباب و المقبلين على الزواج وهي فئة عمرية مختلفة عن فئة طالباتنا وأكبر سناً منهن، إلى أننا ارتأينا أن نشارك و ننترك أثر إيجابياً باعتبار طالباتنا هم شباب الغد، وأضافت وتماشيا مع توجيهات وزارة التعليم بتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بعد واستقلال التقنية الحديثة في ظل تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا، وحرصاً من مدير عام تعليم الشرقية الدكتور ناصر الشلعان على تبني المبادرات البناءة في مثل تلك المناسبات تم أطلاق مبادرة ضمن الفعالية بعنوان ” نحن معك” لدعم أمهات أطفال و طالبات التربية الخاصة والتي قادتها المشرفة المركزية للعوق السمعي و النطق بتعليم المنطقة الشرقية سعاد الصومالي، لضمان استمرار تنفيذ الخطط العلاجية في مجال اضطرابات النطق و اللغة.

من جهتها أشارت صاحبة مبادرة ” نحن معك” سعاد الصومالي، إلى حزمة من الفقرات والمحاضرات التي واكبة المبادرة بدءاً من: فقرة تطبيقات ذكيه تهمك تخللتها ورشتين عمل، كذلك محاضرة خاصة باضطرابات النطق، وصولاً لفقرة محاضرة اضطرابات التخاطب.

جدير ذكره تخلل فعاليات أسبوع الصم الذي امتدت فعالياته على مدى ثلاثة أيام عدة فقرات شارك بتنفيذها كلٍ من: سعاد الصومالي، سمية الحربي، انتصار المرهون، عالية الغامدي، ليلى المعلم، أسدية القطري، وبمشاركة مكتب تعليم غرب الدمام والقطيف وقد كان من أبرزها:

“التغلب على صعوبات تزويج الأصم ” حوار مع أم لأبناء صم

” التكيف مع أسرة صماء” مقابلة لشابة متحدثة من والدين صم

” حقوق وخدمات لزواج الصم” محاضرة

تغريدات ومقاطع فيديو على حساب إدارة التربية الخاصة لقطاع البنات