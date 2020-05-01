للحماية من كورونا.. كيف يعتني مرضى الضغط والسكري بصحتهم؟

المناطق - وكالات

قدمت وزارة الصحة والسكان المصرية، نصائح لمرضى الضغط والسكري، وذلك للاعتناء بصحتهم ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة في منشور على حسابها الرسمي في تويتر، إنه يتوجب على مرضى الضغط والسكري التقليل من تناول الملح الموجود في الأطعمة، والمخللات، واللحوم المصنعة، والمعلبات.

وأضافت أنه “يجب شرب الكثير من الماء، وتناول الكثير من الخضروات والفواكه”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة، في أحدث حصيلة للوباء.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أنه جرى تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وأشار إلى تعافي 46 مصابا من المرض، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1381.