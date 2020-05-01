تخفيضات الإنتاج ومخزونات أمريكا تصعد بأسعار النفط

المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار النفط الجمعة لتواصل مكاسب حققتها في الجلسة السابقة، إذ بدأ منتجون كبار خفض الإنتاج لتعويض تراجع في الطلب على الوقود ناجم عن جائحة فيروس كورونا بينما أظهرت بيانات أن مخزونات النفط الأميركية زادت بأقل من المتوقع.

وارتفع خام برنت للتسليم في يوليو، الذي بدأ التداول اليوم كعقد أقرب استحقاق، 22 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 26.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0642 بتوقيت غرينتش.

وزاد برنت 12 بالمئة أمس الخميس وارتفع نحو 11 بالمئة في أبريل نيسان، لكن خام القياس العالمي هوى نحو 60 بالمئة منذ بداية العام الجاري بفعل أثر فيروس كورونا.

وصعد الخام الأميركي تسليم يونيو 34 سنتا أو 1.8 بالمئة إلى 19.18 دولار للبرميل، بعد أن ربح 25 بالمئة في الجلسة السابقة، لكن النفط الأميركي نزل للشهر الرابع على التوالي في أبريل وخسر 70 بالمئة منذ بداية العام.

وفي انعكاس لتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بين أوبك ومنتجين كبار آخرين للنفط مثل روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، من المقرر أن ينخفض الخلل بين العرض والطلب النفطي إلى النصف عند 13.6 مليون برميل يوميا في مايو وأن يواصل التراجع إلى 6.1 مليون برميل يوميا في يونيو وفقا لريستاد إنرجي.

وقالت لويز ديكسون محللة سوق النفط لدى ريستاد: “بينما قد يبدو ذلك كتحسن كبير من أبريل، فإن سوق النفط لن ينصلح بطريقة سحرية… مسألة التخزين ما زالت تلوح في الأفق” مشيرة إلى مساحات التخزين في أنحاء العالم التي تتناقص بصورة سريعة.

كما تلقت الأسعار الدعم أيضا من بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت أن مخزونات الخام زادت تسعة ملايين برميل في الأسبوع الماضي إلى 527.6 مليون برميل ما يقل عن توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 10.6 مليون برميل.