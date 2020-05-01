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‎20 دورة مجانية معتمدة تقدمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالجوف عن بُعد

‎20 دورة مجانية معتمدة تقدمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالجوف عن بُعد

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‎20 دورة مجانية معتمدة تقدمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالجوف عن بُعد

‎20 دورة مجانية معتمدة تقدمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالجوف عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=859429
المناطق - الجوف

‎تنظم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف مجموعة من البرامج والدورات التدريبية المعتمدة عن بعد خلال شهر رمضان المبارك بالمجان.

‎وأوضح مدير إدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس محمد بن سعد الوشيح أن الإدارة تستشعر الدور الذي تقوم به لخدمة أبناء المنطقة بما يعود عليهم بالنفع ويعمل على تطوير قدراتهم خلال أوقات الفراغ في الإجازة ، فقد جرى إطلاق حزمة من الدورات التدريبية المجانية عن بعد بلغ عددها 20 دورة في كثير من التخصصات النظرية والتطبيقية، حيث يشهد غداً باكورة انطلاقها بدورة العمل الحر والطريق إلى السوق مدتها 20 ساعة خلال ستة أيام ويمكن التسجيل فيها بالاتصال عبر الرقم 0551107272، كما تقام بعد غد كلا من دورة التصوير والرسم التشكيلي ودورة مقدمة تطبيقات الحاسب الآلي وللالتحاق بهن من خلال التواصل على الرقم 0506666939، وللتسجيل في دورة صناعة المبادرات المجتمعية التواصل على الرقم 0547445204.

‎ودعا الجميع إلى استغلال أوقات الفراغ بالتسجيل والاستفادة من الدورات المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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