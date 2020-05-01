الروضة الشريفة .. موضع يستهوي أفئدة المسلمين

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تحتل الروضة الشريفة وهي إحدى المواضع داخل المسجد النبوي، بين بيت المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وهو بيت عائشة – رضي الله عنها – وبين المنبر الشريف ، مكانة عظيمة وكبيرة في أفئدة المسلمين أجمع لما لها من فضل .

وجاء في فضل الروضة الشريفة وبيان منزلتها قوله – صلى الله عليه وسلم – : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة . وفسر العلماء هذا الحديث على ثلاثة أقوال الأول : أي كروضة من رياض الجنة في حصول السعادة ونزول الرحمة وذلك بملازمة العبادة فيها , والثاني : أن العبادة فيها طريق موصل لدخول الجنة , أما الثالث : أن هذه البقعة بعينها هي جزء من الجنة وستنقل يوم القيامة إليها .

وطبقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في الروضة الشريفة في هذه الفترة العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد ، من خلال تكثيف برامج تنظيف وتعقيم الفرش والمصاحف ولاقطات الأصوات للأئمة والمؤذنين والنوافذ والإنارة ، عن طريق منظفات ومعقمات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة ، مع استمرار تعليق دخول المصلين .

ويحظى الحرمين الشريفين بصفة عامة والمسجد النبوي بصفه خاصه بالعناية والاهتمام من حكومة المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- ومن جاء من بعده من أبنائه البررة ،حيث تواصلت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، مسيرة العمارة والتطوير خدمة للإسلام والمسلمين .

