احدث الأخبار

الملكية الفكرية: تعلن عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد يتابع إطلاق سراح 69 نزيلاً في مختلف سجون الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 إغلاق 21 منشأة تجارية بمدينة السيح لم تلتزم بتطبيق الاحترازات الوقائية
منطقة الرياض
 جامعة تبوك تعلن عن توفر وظائف أكاديمية في كلية السياحة والضيافة
منطقة تبوك
 إيران تلقي بـ50 مهاجراً أفغانياً بنهر.. وكابول تحقق
أبرز المواد
 “هدف” يجدد دعوته للمنشآت لتسجيل السعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف بأثر رجعي قبل آخر موعد 10 مايو
أبرز المواد
 “مسام” ينتزع 7,162 لغمًا في اليمن خلال شهر إبريل 2020م
أبرز المواد
 هيئة المواصفات تتيح مجاناً عدداً من المواصفات القياسية لمساعدة الجهات على مواجهة آثار كورونا
أبرز المواد
 سلطنة عمان تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 شفاء 73 حالة من فيروس كورونا في الكويت
أبرز المواد
 وباء قاتل ذو علاقة بالنحل تظهر أعراضه بعد 6 أيام!
أبرز المواد
 صحيفة بريطانية: هجمات قرصنة روسية إيرانية لعقار كورونا
أبرز المواد
الملكية الفكرية: تعلن عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها

الملكية الفكرية: تعلن عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها

أبرز المواد
الأمير فيصل بن خالد يتابع إطلاق سراح 69 نزيلاً في مختلف سجون الحدود الشمالية

الأمير فيصل بن خالد يتابع إطلاق سراح 69 نزيلاً في مختلف سجون الحدود الشمالية

منطقة الحدود الشمالية
إغلاق 21 منشأة تجارية بمدينة السيح لم تلتزم بتطبيق الاحترازات الوقائية

إغلاق 21 منشأة تجارية بمدينة السيح لم تلتزم بتطبيق الاحترازات الوقائية

منطقة الرياض
جامعة تبوك تعلن عن توفر وظائف أكاديمية في كلية السياحة والضيافة

جامعة تبوك تعلن عن توفر وظائف أكاديمية في كلية السياحة والضيافة

منطقة تبوك

الملكية الفكرية: تعلن عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها

الملكية الفكرية: تعلن عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها
http://almnatiq.net/?p=859442
المناطق - واس

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لمقدمي طلبات الملكية الفكرية من تاريخ 10 رمضان 1441هـ الموافق 3 مايو 2020م حتى يوم السبت 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م، كمبادرة لتقديم حزمة من الاستثناءات لدعم عملاء الهيئة، وفق القواعد المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والأنظمة المحلية وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها نظاماً في مجالات الملكية الفكرية لكل من براءات الاختراع والنماذج الصناعية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية.
وتمثلت المبادرة في تمديد المهل النظامية حتى تاريخ 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م لكل من خدمات؛ استكمال متطلبات التقديم أو الردود ذات العلاقة بإجراءات المنح أو التسجيل أو التعديل لكافة مجالات الملكية الفكرية، والمقابل المالي السنوي، إضافةً إلى استلام أصول المستندات المصدقة من الجهات المعنية.
تأتي مبادرة الهيئة ضمن حزم المبادرات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في ظل ظروف جائحة كورونا، وإيماناً منها بأهمية دعم مقدمي طلبات الملكية الفكرية وتذليل السبل للاستفادة من مجالاتها وتعزيز استخدامها.
وتدعو الهيئة للاستفادة من كافة خدماتها الإلكترونية بتلك المجالات من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة Saip.gov.sa، وللبلاغات والشكاوى والاقتراحات يمكن التواصل عبر البريد [email protected] وللدعم الفني للطلبات عبر بوابة مركز التواصل http://support.saip.gov.sa أو الرقم المباشر للهيئة 920021421.

روابط ذات صلة

إيران تلقي بـ50 مهاجراً أفغانياً بنهر.. وكابول تحقق

إيران تلقي بـ50 مهاجراً أفغانياً بنهر.. وكابول تحقق
“هدف” يجدد دعوته للمنشآت لتسجيل السعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف بأثر رجعي قبل آخر موعد 10 مايو

“هدف” يجدد دعوته للمنشآت لتسجيل السعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف بأثر رجعي قبل آخر موعد 10 مايو
“مسام” ينتزع 7,162 لغمًا في اليمن خلال شهر إبريل 2020م

“مسام” ينتزع 7,162 لغمًا في اليمن خلال شهر إبريل 2020م

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*