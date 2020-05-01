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المملكة تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في باكستان

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المملكة تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في باكستان

المملكة تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في باكستان
http://almnatiq.net/?p=859444
المناطق_الرياض

دشنت المملكة العربية السعودية، اليوم (الجمعة)، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لتفطير الصائمين في باكستان لعام 1441هـ.
وتم التدشين بواسطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الدعوة والإرشاد بسفارة المملكة لدى باكستان بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي ووزير الشئون الدينية الباكستاني نور الحق قادري، وذلك بمقر مكتب الدعوة في إسلام آباد .

من جانبه، قال السفير المالكي خلال التدشين إن برنامج تفطير الصائمين هو جزء من المشاريع التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها جمهورية باكستان الإسلامية.

وأضاف أن البرنامج يأتي في إطار الدعم المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله للجهود التي تقدمها وزارة الشئون الإسلامية في خدمة العمل الإسلامي، لاسيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل، ـ سائلاً المولى العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن ينصرهما الله وأن ينصر بهما، وأن يوفقهما في فعل الخير.

من جانبه، بين مدير مكتب الدعوة في باكستان متعب بن محمد الجديعي أن مشروع تفطير الصائمين الذي تم تدشينه اليوم من إسلام آباد يتمثل في توزيع سلال غذائية متكاملة، سيتم توزعيها على المحتاجين في باكستان.

وقال إن هذا البرنامج يتم تنفيذه بتوجيهات ومتابعة وإشراف مباشر من معالي وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الذي يقف خلف سير هذه المشاريع ويتابع أعمالها في جميع الدول.

في السياق، رفع وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الشيخ نور الحق قادري الشكر نيابة عن دولة رئيس الوزراء عمران خان وحكومة وشعب باكستان إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على ما تقدمه المملكة من دعم مستمر للمحتاجين في باكستان.

وأثنى “قادري” على جهود مكتب الدعوة في باكستان، وتفانيه في تنفيذ هذا البرنامج السنوي كل عام باختيار المستفيدين منه بطريقة مهنية لكي يستفيد منه أكبر عدد من المستحقين.

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