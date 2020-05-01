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فريق بصمة عطاء توزع 94 سلة رمضانية للمنازل بالطائف

فريق بصمة عطاء توزع 94 سلة رمضانية للمنازل بالطائف

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فريق بصمة عطاء توزع 94 سلة رمضانية للمنازل بالطائف

فريق بصمة عطاء توزع 94 سلة رمضانية للمنازل بالطائف
http://almnatiq.net/?p=859445
المناطق_عادل الزهراني
انطلاقاً من مبادرة برا بمكه لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل
وتضامناً مع الجهود الجباره المبذولة من قبل وطني الحبيب و ولاة الأمر في مواجهة فيروس كورونا واستشعارنا بالمسؤولية خلك بالبيت وسلتك توصل لحدك” كلنا مسؤول”

وقد قام فريق بصمة عطاء التطوعي بمدينة الطائف بقيادة الأستاذة زين الحارثي بتوزيع مايقارب94 سلّه رمضانية للأسر المتعففه من بينهم الأرامل ومن ليس له دخل كذلك للعماله والمقيمين في بلد الخير والعطاء كعادتهم السنوية كل عام وقد أشادت الأستاذه زين بهذا العمل وقالت أتينا لنحقق رؤية لطالما سعينا جاهدين في كثير من الميادين لتحقيقها و لنبرز حقيقة  جمال الأعمال التطوعية وغرسها في النفوس وتوضيح أهميتها المرتبطة ارتباطا وثيقا بجميع القطاعات وقد لمست ذلك جليا في حياتي، حيث أكدت أن للتطوع والعطاء لذه فالحياة تسمو بقدر ما تعطي وليس بقدر ما تأخذ وختمت حديثها بجزيل شكرها وتقديرها لمن ساهم معاها من عضوات فريق بصمة عطاء التطوعي ومن كان خلف الكواليس لايبتغي أجرا ولاشكورا إلا جنة أعدت للمتقين.

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