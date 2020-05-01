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الإمارات تطور علاجاً بالخلايا الجذعية ل«كوفيد-19» بنتائج واعدة

الإمارات تطور علاجاً بالخلايا الجذعية ل«كوفيد-19» بنتائج واعدة
http://almnatiq.net/?p=859446
المناطق_الرياض

منحت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، براءة اختراع لعلاج بالخلايا الجذعية مبتكر وواعد لالتهابات فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، طوره فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية

ويتضمن العلاج استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها، وقد تم منح براءة الاختراع للطريقة المبتكرة التي يتم فيها جمع الخلايا الجذعية

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد تمت تجربة العلاج في الإمارات على 73 حالة والتي شفيت، وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم

وأضافت أنه من المفترض أن يكون تأثيره العلاجي عن طريق تجديد خلايا الرئة وتعديل استجابتها المناعية لمنعها من المبالغة في رد الفعل على عدوى «كوفيد-19» والتسبب في إلحاق الضرر بالمزيد من الخلايا السليمة

وقد خضع العلاج للمرحلة الأولى من التجارب السريرية واجتازها بنجاح، ما يدل على سلامته، فيما لم يبلغ أي من المرضى الذين تلقوا العلاج عن أي آثار جانبية فورية، ولم يتم العثور على أي تفاعلات مع بروتوكولات العلاج التقليدية لمرضى «كوفيد-19»

وتابعت: تستمر التجارب لإثبات فعالية العلاج ومن المتوقع أن تستكمل في غضون أسبوعين، مشيرة إلى أنه تم تقديم العلاج للمرضى تزامنا مع التدخل الطبي التقليدي، وسيستمر تطبيقه كمساعد لبروتوكولات العلاج المعمول بها وليس كبديل لها

وشددت على ضرورة التدخلات غير الدوائية في مواجهة المرض وتأثيره على نظام الرعاية الصحية ومنع انتشار الفايروس، مثل البقاء في المنزل، والتباعد الاجتماعي، وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها

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