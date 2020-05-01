احدث الأخبار

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة تعدين إيرانية
أبرز المواد
 كورونا”.. إغلاق مركز أسواق المزرعة بحي رضوى بـ”ينبع الصناعية”
أبرز المواد
 “مدني تبوك” يباشر حريق السوق الدولي
أبرز المواد
 كورونا عالميا.. تراجع الوفيات في إيطاليا والإجمالي 28236
أبرز المواد
 “سلمان للإغاثة” يوزع 4,711 سلة غذائية رمضانية للمحتاجين في السودان
أبرز المواد
 رابطة الدوري الإيطالي تحاول إقناع الحكومة باستئناف المنافسات
أبرز المواد
 فريق بصمة عطاء توزع 94 سلة رمضانية للمنازل بالطائف
أبرز المواد
 الإمارات تطور علاجاً بالخلايا الجذعية ل«كوفيد-19» بنتائج واعدة
أبرز المواد
 المملكة تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في باكستان
أبرز المواد
 تركيا: وفاة 84 شخصاً و2188 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يصدر بيانا بعد الهجوم على جنود الجيش المصري
أبرز المواد
 الروضة الشريفة .. موضع يستهوي أفئدة المسلمين
أبرز المواد
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة تعدين إيرانية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة تعدين إيرانية

أبرز المواد
كورونا”.. إغلاق مركز أسواق المزرعة بحي رضوى بـ”ينبع الصناعية”

كورونا”.. إغلاق مركز أسواق المزرعة بحي رضوى بـ”ينبع الصناعية”

أبرز المواد
“مدني تبوك” يباشر حريق السوق الدولي

“مدني تبوك” يباشر حريق السوق الدولي

أبرز المواد
كورونا عالميا.. تراجع الوفيات في إيطاليا والإجمالي 28236

كورونا عالميا.. تراجع الوفيات في إيطاليا والإجمالي 28236

أبرز المواد

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة تعدين إيرانية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة تعدين إيرانية
http://almnatiq.net/?p=859447
المناطق_وكالات

أفاد الموقع الالكتروني لوزارة الخزانة الأميركية بأن الولايات المتحدة فرضت اليوم الجمعة عقوبات مرتبطة بإيران على فرد وشركة لخدمات التعدين.

وذكر الموقع أن الشخص المدرج بالقائمة السوداء وهو أمير ديانت مرتبط بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

روابط ذات صلة

كورونا”.. إغلاق مركز أسواق المزرعة بحي رضوى بـ”ينبع الصناعية”

كورونا”.. إغلاق مركز أسواق المزرعة بحي رضوى بـ”ينبع الصناعية”
“مدني تبوك” يباشر حريق السوق الدولي

“مدني تبوك” يباشر حريق السوق الدولي
كورونا عالميا.. تراجع الوفيات في إيطاليا والإجمالي 28236

كورونا عالميا.. تراجع الوفيات في إيطاليا والإجمالي 28236

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*