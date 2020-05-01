الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة تعدين إيرانية

أفاد الموقع الالكتروني لوزارة الخزانة الأميركية بأن الولايات المتحدة فرضت اليوم الجمعة عقوبات مرتبطة بإيران على فرد وشركة لخدمات التعدين.
وذكر الموقع أن الشخص المدرج بالقائمة السوداء وهو أمير ديانت مرتبط بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
أفاد الموقع الالكتروني لوزارة الخزانة الأميركية بأن الولايات المتحدة فرضت اليوم الجمعة عقوبات مرتبطة بإيران على فرد وشركة لخدمات التعدين.
وذكر الموقع أن الشخص المدرج بالقائمة السوداء وهو أمير ديانت مرتبط بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
التعليقات (٠) اضف تعليق