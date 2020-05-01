رابطة الدوري الإيطالي تحاول إقناع الحكومة باستئناف المنافسات

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أكدت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الجمعة إنها ستدخل في حوار بناء مع الحكومة من أجل إقناعها بإمكانية استئناف النشاط وذلك بعد أسبوع مضطرب واستمرار الغموض بشأن إنهاء الموسم الحالي

وتوقف الدوري الإيطالي في التاسع من مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا

وقال فينشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي يوم الأربعاء الماضي إنه يبدو من غير المرجح استئناف الموسم وسط خلاف بشأن القواعد الحكومية للعودة للتدريب

وقالت رابطة الدوري اليوم في بيان إن رئيسها باولو دال بينو أبلغ الأعضاء إنه “على استعداد للدخول في حوار بناء ومتعاون مع الحكومة” وأضاف البيان أن موقف دال بينو يحظى “بدعم كامل من كافة الأندية”

وبعدها قال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي إنه لن يوفق أبدا على إلغاء الموسم لأن ذلك سيعني “وفاة كرة القدم”

وسجلت إيطاليا 27967 حالة وفاة بفيروس كورونا بينما بلغت الإصابات 205463 حالة رسميا منذ بداية الجائحة هناك في 21 فبرايرالماضي