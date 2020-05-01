كورونا عالميا.. تراجع الوفيات في إيطاليا والإجمالي 28236

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد الوفيات بلغ 269 شخصا، اليوم الجمعة، مقابل 285 أمس الخميس، بينما ارتفع عدد الإصابات الجديدة بواقع 1965 مقابل 1872 في اليوم السابق.

وأوضحت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في إيطاليا في 21 فبراير وصل إلى 28236 شخصا، وهو ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.