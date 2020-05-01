كورونا”.. إغلاق مركز أسواق المزرعة بحي رضوى بـ”ينبع الصناعية”

أعلنت الهيئة الملكية بينبع، اليوم الجمعة، عن إغلاق فرع مركز أسواق المزرعة بحي رضوى بمدينة ينبع الصناعية، بعد تسجيل حالات إيجابية للعاملين في المركز.

وقالت في بيان لها، إن الإغلاق جاء حرصًا من الهيئة على تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وحتى يتم التأكد من سلامة الموقع وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة العاملين والمتسوقين قبل إعادة افتتاح المركز.

وأضافت أنه يمكن لسكان مدينة ينبع الصناعية التسوق بالمراكز التموينية الأخرى المنتشرة في المدينة مباشرة أو عبر التطبيقات الإلكترونية المتاحة للتوصيل.