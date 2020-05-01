“سلمان للإغاثة” يوزع 4,711 سلة غذائية رمضانية للمحتاجين في السودان

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 4,711 سلة غذائية للمحتاجين في محلية الخرطوم ومحلية سنكات، التابعة لولاية الخرطوم بالسودان، استفاد منها 28,266 فردا.

وجرى توزيع 3,511 سلة غذائية في محلية الخرطوم، استفاد منها 21,066 فردا، و 1,200 سلة غذائية في محلية سنكات، استفاد منها 7,200 فرد، وذلك بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، ليتم إيصال المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب نقطة لهم لتجنب التجمعات واتباع الإجراءات اللازمة في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19).

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 38,211 سلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك بجمهورية السودان الشقيقة.