تنفيذ 3194 جولة تعقيم وتطهير في أحياء مكة

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المناطق_مكة

تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والحد من انتشار من فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال أعمال التطهير و التعقيم في المرافق العامة بالعاصمة المقدسة.

وأوضح مدير عام الصحة العامة المهندس محمد باحارث، أن تلك الأعمال جاءت في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا، مبيناً أن الأمانة قامت خلال الحملة بتوعية جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات وتوفير جميع ما يلزم العاملين للمحافظة على سلامتهم.

وأشار إلى أن هذه الأعمال ينفذها نحو 675 من القوى العاملة، مدعومين بأكثر من 89 آلة ومعدة محملة على السيارات مزودة بما يقارب 838.940 لتر من المطهرات، إلى جانب استمرار الحملة التوعوية والرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بمتابعة مستمرة من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص.

وقال إن أعمال التطهير و التعقيم شملت 25 منطقة عشوائية و 159 منشأة حكومية و52 مسجد و 5822 من الواجهات التجارية و 7496 لوحة إعلانية إضافةً إلى 355.9 كم من الطرق والأرصفة و 586 من الازقة و 10.327 أعمدة الإنارة و 42 دورة مياه عامة و 877 صراف آلي ، إضافةً 14 محجر صحي وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وأكد باحارث استمرار إدارة الصحة العامة في استقبال البلاغات على رقم البلاغات الموحد 940 عن أعمال التعقيم و التطهير حيث تم استقبال 3.759 بلاغ.

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