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«الشؤون الإسلامية» تدشن برنامج خادم الحرمين الشريفين في البوسنة والهرسك

«الشؤون الإسلامية» تدشن برنامج خادم الحرمين الشريفين في البوسنة والهرسك
http://almnatiq.net/?p=859479

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو، حفل تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لهذا لعام 1441هـ في دولة البوسنة والهرسك، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك هاني بن عبدالله مؤمنة ووزيرة الشؤون الاجتماعية ياسنه آغيتش، ومحافظ مدينة سراييفو عبدالله سكاكا، ورئيس قسم الرعاية الاجتماعية في المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك إبراهيم ملانوفيتش، ووسائل الإعلام المختلفة وعدد من المستفيدين من البرنامج.

وأفاد مدير مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ أنه ونظرا للظروف الصحية العالمية لهذا العام فإن البرنامج يكون تنفيذه من خلال السلال الغذائية التي توزع على المحتاجين في جميع مناطق البوسنة والهرسك.

وأشار آل الشيخ إلى أن البرنامج سينفذ في بقية دول البلقان الأخرى المشمولة أيضا بالبرنامج، حيث ستوزع في كرواتيا وصربيا ومقدونيا وألبانيا وكوسوفا والجبل الأسود من خلال دعاة الوزارة المنتشرين في هذه الدول بالتعاون مع المشيخات الإسلامية فيها وقدر أن يستفيد من البرنامج لهذا العام في هذه الدول ما يقرب من 60 ألف صائم.

ورفع الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعمهما المستمر والمتواصل لأشقائهم في دولة البوسنة والهرسك من خلال هذه المشاريع التي لامست احتياجاتهم لاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا وتضرر الكثير من جراء الركود الاقتصادي العالمي.

وقدم الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على دعمه ومتابعته لأعمال وبرامج المركز ، سائلاً الله أن يحفظ المملكة وقيادتها الرشيدة وأن يزيل الوباء والبلاء عنها وجميع بلاد العالم.

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