جامعة شقراء تنفذ حزمة من الاحراءات لمكافحة كورونا

تماشيًا مع خطّة المملكة وجهودها الوقائية الكبيرة المبذولة من قبل القيادة الحكيمة ممثلةً بمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله، في مواجهة خطر وباء كورونا؛ اتخذت جامعة شقراء، عددًا من الإجراءات العملية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وخطره، وتمثلت تلك الإجراءات بتوجيهات مدير الجامعة لكافة الكليات والمراكز الإعلامية والكليات المتخصصة والجهات القائمة على التعاملات الإلكترونية بتنفيذ السياسات المرسومة لمكافحة خطر كورونا كلاً فيما يخصّه، عبر تشكيل فرق عمل للقيام بكافة الإجراءات العملية سواء على مستوى الجامعة أو على مستوى المحيط المجتمعي.وقد اتخذت الجامعة عدد من الخطوات وهي تعليق تسجيل الحضور والانصراف بنظام البصمة تعليق حضور الطلاب والطالبات لحرم الجامعي تخفيض حضور الموظفين بنسة ٥٠٪؜والموظفات بنسبة٧٠٪؜

تأجيل موتمر الثورة الصناعية الرابعة

تأجيل حفل التخرج لطلاب والطالبات

إلغاء جميع الموتمرات على مستوي الجامعة

إلغاء حفل ختام الأنشطة الطلابية

إلزام الموظفين وأعضاء هئية التدريس العائدين من السفر بالحجر المنزلي

ارتفع عدد شعب التعليم عن بعد من ٢٥الي ٢٤٦٢ شعبه

تدشين قناة خاصة بالتدريب في اليوتيب وعمل ورش عمل في المحافظات لعمل عليها

تشكيل فريق عمل لادارة أزمة تعليق الحضور والانصراف

أطلاق مبادرة مستمرون في خدمتكم

أطلاق برنامج المخيم الكتروني

تشكيل فريق كشفي تطوعي

اعلان خطة الدورات التدريبة الالكترونية

تقديم الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية والتقنية لمنسوبي الجامعة

تجهيز المباني المقترحة للعزل الصحي بالتنسيق مع كلية الطب وتنظيفها وتعقيمها

تطبيق جميع الإجراءات الوقائية داخل الاسكان الجامعي لاعضاء هئية التدريس من إغلاق الملاعب والمنشآت الرياضية ومنع التجوال

تنظيف وتطهير وتعقيم جميع مباني الجامعة ومرافقها وتامين التعقيم

مبادرة وكالة الجامعة للدرسات العليا. والبحث العلمي لدعم البحوث العلمية عن فيروس كرونا المستجد

اعداد الخطط الاحترازية الوقائية من فيروس

كرونا بوكالة الجامعة تقديم عمادة تقنية المعلومات والتعليم الاكتروني دورات تدريبة عن الأنظمة التقنية في المنصة التعليمة

وبرزت تلك الجهود المقدمة في مجالات عدّة كالآتي: أولاً: التعليم الإلكتروني، إذ تم تحويل التعليم في الجامعة إلى نظام التعلم الإلكتروني بتقديم المحاضرات عن طريق البرامج التطبيقية الإلكترونية المعتمدة التي أثبتت نجاحها عمليًا ، -ثانيًا التدريب الإلكتروني، حيث أطلقت عمادة شؤون الطلاب في جامعة شقراء مبادرة: خطة التدريب الإلكتروني المتزامن عن طريق وحدة التدريب الطلابي بعمادة شؤون الطلاب، وتضمّنت الخطّة الدورات الآتية:

(التحول الرقمي) تقديم: للدكتور ماجد السلمي، عميد البحث العلمي، ودورة (القدرة على التخطيط وتحديد الأهداف)، تقديم: الدكتور عايض الأكلبي، عميد كلية العلوم والآداب بساجر،

ودورة (مهارات الاتصال) تقديم الدكتور بدر المرشدي وكيل كلية إدارة الأعمال بعفيف، ودورة(فن اجتياز المقابلة الشخصية) تقديم: المهندس عبدالمجيد الروقي، وكيل كلية التربية بشقراء للتطوير والجودة، ودورة (بناء الوعي الذاتي في مواجهة الأزمات) تقديم الدكتور طلال الشريف، أستاذ الإدارة التربوية المشارك بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بعفيف ، وورشة عمل بعنوان (تفعيل المنصة الإلكترونية لجامعة شقراء) بحضور وكيلة الكلية الدكتورة سامية سعد الخليل وعضوات هيئة التدريس بالكلية

ثالثًا: الحملات التوعوية، حيث نفّذت الجامعة ممثلة بكلياتها وكادرها التدريسي والطلابي عددًا من المحاضرات والندوات الخاصة بالتعريف بخطر وباء كورونا وطرق الوقاية منه، وتمثلت بالآتي: حملة توعوية عن فيروس كورونا الجديد بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالقويعية فرع الطالبات، ومحاضرة توعوية عن الوقاية من فيروس كورونا بكلية العلوم الطبّية التطبيقية بالقويعية بالتعاون مع وزارة الصحة، ومحاضرة بعنوان «فيروس كورونا الجديد» بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، ومحاضرة توعوية للتعريف بفيروس كورونا المستجد وسبل الوقاية منه بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء ، وحمله توعوية عن فيروس كورونا في طبّية القويعية أقامتها وحدة الأنشطة الطلابي. وحملة توعوية عن فيروس كورونا بكلية العلوم والآداب بساجر تحت عنوان: أسباب المرض وأعراضه وتطبيق عملي لكيفية الوقاية ، وحملة توعوية بفيروس كورونا الجديد بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بعفيف فرع الطالبات، بإشراف وحدة الأنشطة الطلابية، ومحاضرة عن فيروس كورونا الجديد في كلية التربية بالدوادمي بالتعاون مع كلية العلوم الطبية التطبيقية، ومحاضرة توعوية لفيروس كورونا بعمادة السنة التحضيرية، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب فرع الطالبات

رابعا: قامت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر مبادرة مستمرون في خدمتكم

لجميع فئات المجتمع

وكانت المبادرة مسابقة اقراء تهدف الي تشجيع المجتمع على القراة ونشر ثقافة القراة بين أفراد المجتمع

مسابقة الوزن المثالي تهدف الي نشر الوعي الصحي ووالعادات والسلوكيات الصحية لدي المجتمع نافذة موهب تهدف الي تنمية مواهب وهواية المجتمع ومتابعتهم عن بعد وتخفيف الضغوط النفسية ومساعدة الآباء والأمهات على توجيه الابناء واستثمار أوقاتهم بأشراف مختصين

مسابقة البحث العلمي تهدف الي تعزيز البحث والاستقصاء لقضايا المجتمع ومشكلا ت المجتمع والإسهام في نشر الوعي الصحي في المجتمع

كما تم عمل المعارض الطلابية العلمية للتعريف بخطر كورونا وكيفية مواجهته بواسطة عرض مواد مقروءة ومرئية ومطويات تعريفية ومنشورات عن فيروس كورونا المستجد وسبل الوقاية منه، ومتابعة المستجدات على الساحة الصحية العالمية والمحلية