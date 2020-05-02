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المنظمة العربية للسياحة تدين العمل الإرهابي بمدينة بئر العبد ضد الجيش المصري مؤخراً

المنظمة العربية للسياحة تدين العمل الإرهابي بمدينة بئر العبد ضد الجيش المصري مؤخراً
http://almnatiq.net/?p=859505
المناطق_الرياض

أعربت المنظمة العربية للسياحة فى بيان لها عن إدانتها واستنكارها الشديد للحادث الإرهابي الذي وقع من جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية مؤكدة رفضها الدائم لجميع اشكال العنف والارهاب الذى يستهدف زعزعة الامن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الانسانية والدينية.
وأكد معالى رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد وقوف المنظمة وأسرة السياحة العربية جميعها تضامنها مع جمهورية مصر العربية حكومة وشعباً في كل الاجراءات التي تتخذها لمكافحة الارهاب مقدما العزاء والمواساة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولذوي الضحايا ولشعب جمهورية مصر العربية مع الدعاء والأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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