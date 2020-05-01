احدث الأخبار

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى احترام المسنين خلال جائحة كوفيد-19
أبرز المواد
 رابطة الدوري الماليزي تخطط لاستكمال المنافسات بنظام جديد ودون حضور
أبرز المواد
 الولايات المتحدة .. 2349 حالة وفاة في يوم نتيجة كورونا
أبرز المواد
 جمعية البر بدومة الجندل تواصل توزيع السلال الرمضانية ضمن حملة “كلنا اهل”
منطقة الجوف
 ‎أمانة الجوف تزيل أكثر من 6000 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم بأحياء سكاكا
أبرز المواد
 أمانة القصيم تنفذ ١٣ ألف جولة رقابية وتصادر ٥ طن من المواد الغذائية
أبرز المواد
 المنظمة العربية للسياحة تدين العمل الإرهابي بمدينة بئر العبد ضد الجيش المصري مؤخراً
أبرز المواد
 “هدف” يودع الدفعة الثانية لمبادرة دعم التوظيف والبالغة 50 مليون في حسابات المنشآت لدعم 21 ألف سعودي عن شهر مارس بأثر رجعي
أبرز المواد
 «الشؤون الإسلامية» تدشن برنامج خادم الحرمين الشريفين في البوسنة والهرسك
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا طبيعي المنشأ
أبرز المواد
 هبوط منصات التنقيب عن النفط في أمريكا
أبرز المواد
 تنفيذ 3194 جولة تعقيم وتطهير في أحياء مكة
أبرز المواد
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى احترام المسنين خلال جائحة كوفيد-19

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى احترام المسنين خلال جائحة كوفيد-19

أبرز المواد
رابطة الدوري الماليزي تخطط لاستكمال المنافسات بنظام جديد ودون حضور

رابطة الدوري الماليزي تخطط لاستكمال المنافسات بنظام جديد ودون حضور

أبرز المواد
الولايات المتحدة .. 2349 حالة وفاة في يوم نتيجة كورونا

الولايات المتحدة .. 2349 حالة وفاة في يوم نتيجة كورونا

أبرز المواد
جمعية البر بدومة الجندل تواصل توزيع السلال الرمضانية ضمن حملة “كلنا اهل”

جمعية البر بدومة الجندل تواصل توزيع السلال الرمضانية ضمن حملة “كلنا اهل”

منطقة الجوف

جمعية البر بدومة الجندل تواصل توزيع السلال الرمضانية ضمن حملة “كلنا اهل”

جمعية البر بدومة الجندل تواصل توزيع السلال الرمضانية ضمن حملة “كلنا اهل”
http://almnatiq.net/?p=859508
المناطق_محمد الحسن

واصلت جمعية البر الخيرية بمحافظة دومة الجندل الجوف توزيع السله الرمضانيه على المستفيدين داخل المحافظة والقرى التابعة لها وذلك انطلاقاً من حملة “فرحة صائم” التى بادر بها أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف – حفظة الله – وتعتبر هذه الحمله الثانيه من البادرة وهي امتداد لحملة ” كلنا اهل “حيث بلغ عدد السلال التي تم توزيعها 450 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وذلك لحرص الجمعية على تأمين احتياجات مستفيديها من المواد الغذائية وتفريج كرب الأسر المحتاجة بالإضافة الى الأسر المتضرره و العمالة الوافدة التى تم إيقاف أعمالها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فايروس كورونا المستجد .
وأوضح مدير جمعية البر الخيرية بدومة الجندل الأستاذ سعدون بن أحمد الوشيح ” أنه بعد صدور قرار منع مشروع إفطار الصائم بسبب جائحة كورونا تم أستبدالها بوجبات أفطار جاهزة يتم تجهيزها يومياً بمقر الجمعية لتوزيعها على المسافرين على الطرق الدولية للمنطقة وتحتوي كل وجبة على ( ماء + لبن + تمر + عصير + فطيرة ) يوزع منها مايقارب 200 وجبة يوميا ًتشارك في توزيعها الفرق التطوعية بجمعية البر الخيرية بمحافظة دومة الجندل بتوزيع وجبات الإفطار المجانية على المسافرين وقائدي المركبات على الطرق الدولية بالتعاون مع الجهات الأمنية في نقاط التفتيش المتمركزه على تلك الطرق

وقدم الوشيح بإسمه ونيابة عن مجلس إدارة الجمعية شكره وتقديرة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على متابعته وأهتمامه لكل إحتياجات أبناء المنطقة سائلاً الله أن يحفظ سموه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة .

يذكر أن جمعية البر الخيرية بدومة الجندل تقع على طريق الأمير سلطان بحي الملك فهد والتواصل جوال رقم
0530322544
وحساب الجمعية بمصرف الراجحي رقم SA9480000213609010029034
موقع جمعية البر الخيرية بدومة الجندل على الانترنت
http://www.alkhiria.org

روابط ذات صلة

‎أمانة الجوف تزيل أكثر من 6000 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم بأحياء سكاكا

‎أمانة الجوف تزيل أكثر من 6000 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم بأحياء سكاكا
‎20 دورة مجانية معتمدة تقدمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالجوف عن بُعد

‎20 دورة مجانية معتمدة تقدمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالجوف عن بُعد
“العتيبي” مديراً لسجون منطقة الجوف

“العتيبي” مديراً لسجون منطقة الجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*