جمعية البر بدومة الجندل تواصل توزيع السلال الرمضانية ضمن حملة “كلنا اهل”

المناطق_محمد الحسن

واصلت جمعية البر الخيرية بمحافظة دومة الجندل الجوف توزيع السله الرمضانيه على المستفيدين داخل المحافظة والقرى التابعة لها وذلك انطلاقاً من حملة “فرحة صائم” التى بادر بها أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف – حفظة الله – وتعتبر هذه الحمله الثانيه من البادرة وهي امتداد لحملة ” كلنا اهل “حيث بلغ عدد السلال التي تم توزيعها 450 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وذلك لحرص الجمعية على تأمين احتياجات مستفيديها من المواد الغذائية وتفريج كرب الأسر المحتاجة بالإضافة الى الأسر المتضرره و العمالة الوافدة التى تم إيقاف أعمالها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فايروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير جمعية البر الخيرية بدومة الجندل الأستاذ سعدون بن أحمد الوشيح ” أنه بعد صدور قرار منع مشروع إفطار الصائم بسبب جائحة كورونا تم أستبدالها بوجبات أفطار جاهزة يتم تجهيزها يومياً بمقر الجمعية لتوزيعها على المسافرين على الطرق الدولية للمنطقة وتحتوي كل وجبة على ( ماء + لبن + تمر + عصير + فطيرة ) يوزع منها مايقارب 200 وجبة يوميا ًتشارك في توزيعها الفرق التطوعية بجمعية البر الخيرية بمحافظة دومة الجندل بتوزيع وجبات الإفطار المجانية على المسافرين وقائدي المركبات على الطرق الدولية بالتعاون مع الجهات الأمنية في نقاط التفتيش المتمركزه على تلك الطرق

وقدم الوشيح بإسمه ونيابة عن مجلس إدارة الجمعية شكره وتقديرة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على متابعته وأهتمامه لكل إحتياجات أبناء المنطقة سائلاً الله أن يحفظ سموه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة .

يذكر أن جمعية البر الخيرية بدومة الجندل تقع على طريق الأمير سلطان بحي الملك فهد والتواصل جوال رقم

0530322544

وحساب الجمعية بمصرف الراجحي رقم SA9480000213609010029034

موقع جمعية البر الخيرية بدومة الجندل على الانترنت

‏http://www.alkhiria.org